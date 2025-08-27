潛入舊北投市場偷電纜 竊賊卻栽在警專實習生手上

長安派出所警員陳佑泰（右起）、副所長李宗穎、實習生蘇逸凱。（記者王冠仁翻攝）

2025/08/27 10:03

〔記者王冠仁／台北報導〕41歲胡姓男子缺錢花用，將歪腦筋動到舊的北投市場上，他趁著下午時刻潛入，竊取舊市場的電纜線，但遭保全員發現報警。轄區警方立刻趕赴現場，其中在暑假時刻前來派出所實習的警專實習生蘇逸凱，眼尖在市場2樓發現一名男子在樓梯間徘徊，立刻攔下他並向指導員警報告，警方因而在胡身上查扣他偷來的電纜線與犯案工具，當場逮到他。

依據北市府資料顯示，北投市場在2022年12月整修時，發現有多處結構受損，經進一步檢測，發現北投市場大樓內的氯離子含量超標，可能有海砂屋問題，再加上耐震結構不合格，目前已規劃拆除，市場攤商也已遷離至中繼市場。

請繼續往下閱讀...

北市警北投分局日前接獲保全員報案聲稱，在已經搬遷完畢的北投市場舊址，有多處電纜線被破壞，懷疑有人竊取電纜線。

轄區長安派出所副所長李宗穎、警員陳佑泰、實習生蘇逸凱獲報前往，3員到場後展開逐層搜索；其中蘇逸凱巡經廳舍2樓時，發現一名疑似竊嫌男子於樓梯間徘徊，行跡可疑，隨即將男子攔下並向指導員陳佑泰報告，經警方盤查，確定這名胡姓男子即為偷剪電纜線之竊嫌，警方在他身上查扣偷來的電纜與犯案工具，當場逮捕。

據悉，胡聲稱缺錢花用，想起北投市場已搬遷，以為無人看守，才進入市場竊取電纜線想變賣。

警方最後將胡依竊盜罪嫌送辦，往後也同步加強該處的巡邏，杜絕類似案件再發生。

警方逮捕胡嫌。（記者王冠仁翻攝）

警方事後調閱監視器畫面，確認胡嫌潛入市場。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣胡嫌偷來的電纜線以及犯案工具。（記者王冠仁翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法