    首頁　>　社會

    馬來西亞籍受刑人舍房被毆致死 北監：絕無隱匿

    台北監獄1名越南籍受刑人去年12月31日毆打同舍房的馬來西亞籍受刑人致死。（資料照）

    台北監獄1名越南籍受刑人去年12月31日毆打同舍房的馬來西亞籍受刑人致死。（資料照）

    2025/08/27 10:05

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕台北監獄1名越南籍受刑人去年12月31日上午6點多，毆打同舍房的馬來西亞籍受刑人致死，外界質疑北監處理過程有未通報轄區警分局等瑕疵，北監說明，案發後北監立即隔離涉案的越南籍受刑人，並保存監視錄影畫面，依「監獄行刑法」報請桃園地檢署偵辦，全程依法處理，絕無隱匿。

    「本監依法嚴懲暴力攻擊行為，全力配合檢警調查偵辦，絕不隱匿寬貸。」北監表示，當天越南籍受刑人毆打同房馬來西亞籍受刑人，值勤人員於上午6點52分發現後，立即通報中央台，並呼叫消防隊派救護車將傷者送醫，但馬來西亞籍受刑人，仍不幸於當天上午9點9分宣告不治。

    北監表示，案發後，北監立即隔離涉案的越南籍受刑人，並保存監視錄影畫面，依「監獄行刑法」第143條規定，報請桃園地檢署偵辦，同時通知馬來西亞在台辦事處，轉請聯繫馬來西亞籍受刑人家屬，並配合檢察官相驗、擇日解剖，全程依法處理，「絕無隱匿」；後續馬來西亞籍受刑人的家屬於初步確認死因後，沒有意見並領回大體，由北監協助完成火化與骨灰運返等事宜。

    北監補充，當時考量當事人雙方互不認識、無嫌隙，且都會中文，才會配住在同舍房，並未違反相關戒護管理規定，對不幸事件，北監深感遺憾，將全力配合司法單位釐清真相，依法追究責任。

