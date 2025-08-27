懷疑女友「討客兄」！醋男持槍追情敵再搶車 上演警方追逐

警方在小港區逮捕持槍搶車的潘姓男子。（資料照，記者翻攝）

2025/08/27 09:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕47歲潘姓男子懷疑高姓女友「討客兄」，他持槍找吳姓男子「討說法」，吳男見對方有槍拔腿就跑，躲在草叢報警，警方到場後救出吳男，並與潘男發生警匪追逐，過程中，潘男拿槍躲進大寮區某工廠，逼員工「換車」，但最後仍被警方逮捕並起獲長、短槍及8枚子彈，檢方偵結後依槍砲等罪起潘男。

檢方指出，今年5月9日凌晨3點多，潘姓男子懷疑女友和吳姓男子到鳳山區某摩鐵開房，他循線找到摩鐵後，逼吳男出來給個說法，吳男見潘男手上有槍，二話不說拔腿就跑，潘男見狀追上前去，吳男則躲在摩鐵附近的草叢報警求援。

警方到場後救出吳男，並根據吳男提供的線索鎖定潘男及他騎乘的機車進行攔查，期間，警匪爆發街頭追逐，潘男為躲避警方追緝，躲進大寮區某木材工廠，潘男見工廠有一輛小貨車的車鑰匙未拔，便上前打開車門坐進去，發動車子準備離去，工廠員工見狀上前攔阻，被潘男拿槍比劃示意他不要管閒事快滾，員工見他手上有槍，只好放任他搶車離去。

但潘男逃了2小時後就被警方逮捕，並在他機車的置物箱內起獲槍彈；檢方偵查時，潘男坦承拿槍追逐吳男，但否認搶車，因相關事證明確，檢方偵結後依槍砲、加重強盜及恐嚇罪將他起訴。

