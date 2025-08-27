為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    健行科大旁藏1樓1鳳 警獲5外籍女、1嫖客及2負責人

    中壢警方在長沙路一棟華廈查獲1樓1鳳，泰國、印尼籍外籍女落網。（記者黃政嘉翻攝）

    中壢警方在長沙路一棟華廈查獲1樓1鳳，泰國、印尼籍外籍女落網。（記者黃政嘉翻攝）

    2025/08/27 10:06

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢警分局前晚6點多，在中壢區長沙路一棟華廈的6樓隔間套房，查獲40歲鍾姓、29歲徐姓男子經營的應召站，當場帶回他們與涉嫌從事性交易的泰國籍女子2人、印尼籍女子3人，以及1男嫖客，訊後將鍾、徐2嫌依妨害風化及入出國移民法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，5外籍女及1嫖客依社會秩序維護法第80條裁罰。

    長沙路旁邊就是健行科技大學，中壢警分局在網路論壇、網站廣告發現此案「一樓一鳳」工作室及應召站，便由行政組、中壢所、興國所、普仁所、仁愛所及文化所共組成專案小組長期偵蒐後，見時機成熟而發動查緝。

    警方表示，查獲的5外籍女當中，3名印尼籍為失聯移工，2名泰籍為逾期居留，移由移民署桃園市專勤隊辦理；1名男客在性交易完事後離開時被警逮個正著，現場並查扣保險套、行動電話及磁扣等證物。

    市府警察局統計，8月1日規劃「靖黃專案」至今，共查獲妨害風化案件82件，131人，其中外籍女子58人，以泰籍最多、越南籍次之；媒介色情交易場所則以養生館、私娼館、「一龍一鳳」工作室、應召站居多；外籍女子從事傳播搭坐檯陪酒，則以大型酒店、KTV為主。

    桃園市警察局長廖恆裕表示，針對非法色情場所將持續清查、掌握，並對色情交易媒介訊息傳播社群平台，強化網路巡邏與情蒐，繼續規劃靖黃專案掃蕩。

    現場查扣保險套、行動電話及磁扣等證物。（記者黃政嘉翻攝）

    現場查扣保險套、行動電話及磁扣等證物。（記者黃政嘉翻攝）

    中壢警方在長沙路一棟華廈查獲1樓1鳳，泰國、印尼籍外籍女落網。（記者黃政嘉翻攝）

    中壢警方在長沙路一棟華廈查獲1樓1鳳，泰國、印尼籍外籍女落網。（記者黃政嘉翻攝）

    中壢警方在長沙路一棟華廈查獲1樓1鳳，泰國、印尼籍外籍女落網。（記者黃政嘉翻攝）

    中壢警方在長沙路一棟華廈查獲1樓1鳳，泰國、印尼籍外籍女落網。（記者黃政嘉翻攝）

    鍾嫌在長沙路1棟華廈經營應召站，被警逮捕。（記者黃政嘉翻攝）

    鍾嫌在長沙路1棟華廈經營應召站，被警逮捕。（記者黃政嘉翻攝）

