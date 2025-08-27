曾一個月開849張罰單 屏東市復興路與台糖街口不罰了

台糖街左轉復興路以往機車一定要在待轉區停等。（記者葉永騫攝）

2025/08/27 09:43

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市復興路、台糖街口，因為交通事故頻傳，在3年前新設機車待轉區，由於居民20幾年來都直接轉彎，忽然改為兩段式左轉，民眾不習慣，警方短短一個月之開出849張罰單，引發民怨，現在經過道安會報修正，直接轉彎、兩段式左轉都行，讓民眾自行選擇，不會再被罰了。

台糖街以往為台糖屏東總廠對外主要道路，機車連接復興路20多年來都不需要待轉，直接就左轉切入復興路，3年前警方設立了機車待轉區，要求機車騎士必須兩段式左轉，當地居民不習慣，短短1個月內被開了849張罰單，引發民怨，但當時警方以該路口周邊有量販店、市公所和縣民公園，加上復興路是往來萬丹、東港的重要道路，1年發生29起車禍，7成都是機車轉彎釀禍，否決了民代及居民的陳情。

事過境遷，現在交通法規變更，汽機車可混合行駛，在經過屏東縣道安會報研議後，決定在台糖街增設左轉車道，修正安全道，讓汽機車都可以直接左轉，但考量到機車騎士的用路習慣，原有的待轉區保留，讓機車騎士自行決定如何行駛，警方也不會再開罰單了。

台糖街新增了左轉專用車道，汽機車都能用。（記者葉永騫攝）

