性侵女友閨密還謊稱仙人跳 法官打臉：110公斤3個大人都很難搬

2025/08/27 09:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名運動教練與女友分手，想找女友朋友小美談心，竟將小美灌醉性侵，事後還辯稱被仙人跳，新竹地院法官發現陳男身高192公分、體重110公斤，就算3個成年人要搬動都很難，何況是個弱女子？最後依強制性交罪將他判刑3年10月。

法官調查，陳男與25歲的小美為朋友關係，二人於去年3月11日凌晨1時30分許到竹市錢櫃KTV唱歌喝酒，凌晨4點半再前往某酒店聚餐，事後將小美送回住所，小美因不勝酒力在房間趴睡。

陳男見有機可乘，先戴上保險套後，將小美褲子及內褲褪至腳踝，並壓在她身上，然此時小美驚醒，一再表示「不要」、「你在幹嘛」，仍強將她雙手壓住後，自背後強制性交得逞，事後保險套還掉入陰道內，期間陳男曾抓住小美右後頸部成傷，射精後始放開小美，小美不堪受辱，遂穿好衣物衝出房間撥打電話向友人求援並驗傷報警。

陳男矢口否認強制性交犯行，辯稱覺得被仙人跳，律師指DNA鑑定報告顯示陰道深部有檢出其他男性DNA，惟保險套外側未檢出該男DNA，顯係利用陳男酒醉意識不清而戴上保險套，因此被告雖被戴上保險套，但根本沒有進入陰道。

法官調查，被害人内褲褲底內層斑跡、保險套採得與被告吻合之DNA，均與所述遭被告自背後強行壓制身體性侵情節吻合。

此外被告一再辯稱其係遭仙人跳，其並未與小美性交。然查二人於案發見面前之對話紀錄，會見面係因陳男感情糾紛，希望找小美談心，且是陳男主動積極邀約見面，難認小美有動機設局仙人跳誣陷被告情形。

況且陳男身高192公分、體重110公斤，顯然小美一人無法搬動，甚至2到3個成年人都很難。

法官審酌被告原與告訴人A女為朋友關係，竟為滿足一己性慾，漠視他人之身體、性自主權，利用告訴人不勝酒力趴睡之際，對告訴人乘機性交，見告訴人醒來，竟未停止其行為，而提升犯意為強制性交，非但侵害告訴人性自主權，更使告訴人身心受創，造成心中難以抹滅陰影，且始終否認犯行毫無悔意，最後依強制性交罪判刑3年10月。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

