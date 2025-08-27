為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    加油站旁深夜機車自燃 警消據報緊急滅火解除危機

    馬公民福路加油站旁深夜火警，機車發生自燃起火意外。（馬公警分局提供）

    馬公民福路加油站旁深夜火警，機車發生自燃起火意外。（馬公警分局提供）

    2025/08/27 09:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公市區目前僅剩1間加油站，位於民福路上，夜間停止營業不供應油品，卻驚傳深夜機車自燃意外，僅1條馬路之隔停放在停車格的載貨機車，突然起火燃燒，火光照亮寂靜夜空，警消據報後立即趕往現場滅火，並拉起封鎖線，擔心火勢波及鄰車，甚至延燒油箱爆炸，引發更大傷亡，所幸即時撲滅。

    馬公警分局啟明派出所員警吳忠泰、林洛竹2人深夜接獲報案，稱馬公市民福路加油站旁有機車起火燃燒，一旁停放的車輛恐遭波及。員警立刻通報消防單位，並趕赴現場協助處置避免災情擴大。現場濃煙密布、火勢猛烈，燃燒範圍一度逼近油箱，隨時可能引發爆炸，由於對面是加油站、瓦斯行，又是人口密集的馬公市區，情況一度相當危急。

    員警見狀當機立斷，使用巡邏車上的滅火器壓制火勢，歷經數次復燃後，終於將火勢撲滅成功阻止延燒。隨後趕抵的消防人員立即鋪設水線，持續灑水降溫，警方則在現場協助交通管制與疏導車流維護秩序，並將鄰車牽離火源。

    經調查，起火點疑似為機車坐墊下方電瓶，車主表示該車已有33年車齡，日前才剛更換新電瓶，未料竟發生自燃。所幸警方反應迅速及時阻止火勢蔓延避免其他車輛受損。

    馬公警分局提醒，車輛應定期檢修，尤其車齡老舊或曾更換電瓶、電路的機車，更要注意用電安全，並隨時檢視停放狀況避免因突發自燃釀成嚴重災害。

    馬公警分局員警趕抵現場，先以警車滅火器滅火。（馬公警分局提供）

    馬公警分局員警趕抵現場，先以警車滅火器滅火。（馬公警分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播