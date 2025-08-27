加油站旁深夜機車自燃 警消據報緊急滅火解除危機

馬公民福路加油站旁深夜火警，機車發生自燃起火意外。（馬公警分局提供）

2025/08/27 09:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公市區目前僅剩1間加油站，位於民福路上，夜間停止營業不供應油品，卻驚傳深夜機車自燃意外，僅1條馬路之隔停放在停車格的載貨機車，突然起火燃燒，火光照亮寂靜夜空，警消據報後立即趕往現場滅火，並拉起封鎖線，擔心火勢波及鄰車，甚至延燒油箱爆炸，引發更大傷亡，所幸即時撲滅。

馬公警分局啟明派出所員警吳忠泰、林洛竹2人深夜接獲報案，稱馬公市民福路加油站旁有機車起火燃燒，一旁停放的車輛恐遭波及。員警立刻通報消防單位，並趕赴現場協助處置避免災情擴大。現場濃煙密布、火勢猛烈，燃燒範圍一度逼近油箱，隨時可能引發爆炸，由於對面是加油站、瓦斯行，又是人口密集的馬公市區，情況一度相當危急。

員警見狀當機立斷，使用巡邏車上的滅火器壓制火勢，歷經數次復燃後，終於將火勢撲滅成功阻止延燒。隨後趕抵的消防人員立即鋪設水線，持續灑水降溫，警方則在現場協助交通管制與疏導車流維護秩序，並將鄰車牽離火源。

經調查，起火點疑似為機車坐墊下方電瓶，車主表示該車已有33年車齡，日前才剛更換新電瓶，未料竟發生自燃。所幸警方反應迅速及時阻止火勢蔓延避免其他車輛受損。

馬公警分局提醒，車輛應定期檢修，尤其車齡老舊或曾更換電瓶、電路的機車，更要注意用電安全，並隨時檢視停放狀況避免因突發自燃釀成嚴重災害。

馬公警分局員警趕抵現場，先以警車滅火器滅火。（馬公警分局提供）

