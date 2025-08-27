老司機暴動！台中掃黃逮3櫻花妹 驚見現役AV女優

警方查獲以觀光名義來台賣淫的日籍AV女優。（圖由警方提供）

2025/08/27 09:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第六分局近日動員22名警力，持搜索票前往西屯區多處日租套房、旅館及摩鐵大規模掃黃，沒想到竟查獲3名在台灣應召市場相當罕見的櫻花妹，其中1人更是日本成人片界的「素人系AV女優」，她的作品在網路平台上不乏支持者，粉絲遍布亞洲，名氣甚至讓應召業者刻意以其身分大肆宣傳。

經查，該名28歲日籍女子並非初次來台，今年5月她就曾以觀光名義入境，涉嫌賣淫90天後返日，近日再度來台，卻在落地第2天便被查獲，當時她在摩鐵房間內尚未與客人交易，而是身穿黑色連身洋裝，坐在床邊待客，房間內場景顯示，白色床單與簡單枕被略顯凌亂，一旁插座還插著電源線，床頭牆面貼著花草壁紙。

另一側則是單調淺色牆面與電燈開關，現場散落行李與個人物品，明顯將此處作為短期落腳點，而她在日本以「素人系」AV女優身分活躍，曾出演多部作品，擁有一定知名度，此次來台接客，標榜「現役AV女優」身分，開價高達新台幣2萬元，服務時間僅50分鐘，遠高於一般台籍、泰籍女子4000至5000元的行情，堪稱天價。

警方懷疑，也正因費用過高，導致部分客人卻步，查緝當下並未逮到交易現場，警方強調，應召業者常以租借旅館房間作為據點，並透過通訊軟體與顧客聯繫，規避查緝；同時有計畫性地招募外籍女子，以觀光簽證入境「假觀光、真賣淫」。

此次行動共查獲台籍、泰籍與日籍女子以及工作人員共15人（應召女部分日籍3人，台籍1人，泰籍3人），全數除依違反《社會秩序維護法》裁罰，另移請移民署進一步處置。

該名AV女優身分活躍，曾出演多部作品，擁有一定知名度。（圖由警方提供）

警方另查獲台籍及泰籍女子賣淫。（圖由警方提供）

