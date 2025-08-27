板橋透天厝民宅凌晨竄火 屋主衝下樓求援救全家

新北市板橋文化路一處民宅今天凌晨傳出火災，屋主衝下樓求救，消防人員救出7人，幸均無大礙，起火原因仍待調查釐清；圖為消防現場救援。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/27 09:21

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區文化路一處透天厝今天凌晨發生火警，陳姓屋主衝下樓求救，消防人員獲報趕抵時，發現二樓竄出火煙，告知仍有3名小孩在內等7名家人受困，消防同步上樓救人，壓制二樓火勢，先在二樓救出屋主妻子、3名小孩，另在三樓救出3人，其中母、子兩人因嗆昏、意識模糊，所幸到院後均救回，起火原因仍待調查釐清。

新北市消防局今天上午2時20分獲報，板橋區文化路一段285巷內，一棟4樓透天頂加失火，消防人車、警方趕抵時，發現2樓起火燃燒，由於暗夜火警，嚇醒住戶，起火戶的男屋主也被火煙驚醒，連忙衝下樓求救，熱心鄰居搬來滅火器想滅火，受阻火勢，消防人車隨即趕抵。

新北消防人車趕抵，到場發現二樓竄出火煙，屋主已衝下樓求救，表示仍有7名家人受困屋內，消防人員立即佈水線上樓搶救，滅火及搜救同步進行，搜救小組在二樓和室救出1大3小，其中母親跟8歲小孩意識模糊，到院後救回，其餘5人意識清楚，預防性送醫均無恙。

消防清查，除起火戶屋主未送醫，現場共救出民眾7人（4男3女），其中8歲男童及母親意識模糊，到院救回；其餘5人為7歲男童、16歲少年、20歲男子、25歲及27歲女性，幸皆意識清楚，預防幸送醫均無礙。

消防單位說，到場進行人命搜救，成功救援，火勢於獲報12分鐘控制，19分鐘火勢熄滅，初步研判燃燒客廳、面積25平方公尺，起火原因仍待查；目前仍在了解是否安裝火災住宅警報器。

