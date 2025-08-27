「現役AV女優」台中賣淫落網 疑FC2影音平台「素人」

AV女優性交易事件中，最知名是去年11月被香港警方查獲的麻宮若菜（麻宮わかな）。（翻攝自香港警務處）

2025/08/27 09:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第六分局抓到3名來自日本的女子涉嫌賣淫，其中一名是「現役AV女優」，藝名（花名）「良田奈」；不過，依警方資料顯示，這名AV女優並不知名，與來台出席國際成人展的河北彩伽、七澤米亞等大咖並非同一等級，可能是FC2影音平台的「素人」。

外界常盛傳AV女優兼職賣淫，去年（2024年）11月香港警方聯合澳門、日本、新加坡警方破獲跨境賣淫集團，其中從事性工作的女子就包含日本AV女優麻宮若菜（麻宮わかな），引起一陣轟動，她現年27歲，出道藝名是「西村綾香」，後來改為「麻宮若菜」，2022年10月發表最後一部作品後逐漸淡出AV界，被抓到賣淫時已非「現役女優」，但性交易價格不詳，新聞媒體僅披露這個集團旗下女子每次性交易的費用最低數千港元（台幣1萬元以上），最高可達15萬港元（約台幣60萬元）。

至於台中市警局第六分局抓到的賣淫「現役AV女優」，可能不是知名的「現役AV女優」，很可能是來自FC2影音平台的「素人」，也就是非專業的AV女優，「非職業演員」或「無專屬經紀公司契約」的女優。

這些「素人」標榜自己是家庭主婦、大學生、上班族，以非專業拍攝手法，強調與一般人生活相似的真實感，通常用低成品方式拍攝色情影片，再上傳至日本的FC2影音平台，由會員免費或付費觀賞。

網路資料顯示，這個平台因伺服器設於美國，不受日本官方的猥褻物法令約束，也就是成了許多非專業「素人」進入AV界的管道之一，不少知名的事務所與經紀人，也會到此平台物色具有潛力的「素人」，進一步栽培為「AV大物」（具高知名度、具高度人氣的作品與女優）。

被台中警方查獲的「現役AV女優」，可能是來自於FC2影音平台的「素人」。（警方提供）

