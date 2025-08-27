為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    鄭亦麟涉收賄被搜索把手機丟窗外 嗆「知道我背後是誰嗎？」

    鄭亦麟（白衣短褲者）被收押禁見。（記者王藝菘攝）

    鄭亦麟（白衣短褲者）被收押禁見。（記者王藝菘攝）

    2025/08/27 09:16

    〔記者吳昇儒／台北報導〕經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，涉在任內收受太陽能大廠泓德能源、東煒建設逾200萬元賄款，疑向台電施壓饋電容量，台北地檢署發動搜索約談，漏夜偵訊。據傳，鄭將手機丟出窗外，且對辦案人員說「知道我背後是誰嗎？」台北地院今凌晨以有勾串、滅證之虞，裁定鄭羈押禁見。

    專案人員質疑，若據鄭亦麟的言論，背後應該還有其他高人涉案，近日收網後，將持續向上追查，釐清是否有未曝光的共犯在逃。

    鄭亦麟台大經濟系畢業，擁英國倫敦大學學院（UCL）能源及環境經濟暨政策碩士，曾任行政院能源及減碳辦公室主任，因辯護核能政策與核能流言終結者創辦人黃士修筆戰，曾任民進黨智庫、新境界文教基金會副研究員，亦為前行政院長林全的學生。

    台南市調查處接獲情資，鄭亦麟擔任副執行長涉嫌收賄，報請北檢肅黑金專組偵辦。檢調前天至9名被告住居所、辦公室及泓德、東煒公司共22處搜索，約談鄭與其父母鄭伍廷、李佳珍，友人徐子敬，以及泓德能源總經理周仕昌、東煒建設創辦人陳姓父子、台電退休副總蕭勝任、副總許國隆等14人到案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播