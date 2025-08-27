鄭亦麟涉收賄被搜索把手機丟窗外 嗆「知道我背後是誰嗎？」

鄭亦麟（白衣短褲者）被收押禁見。（記者王藝菘攝）

2025/08/27 09:16

〔記者吳昇儒／台北報導〕經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，涉在任內收受太陽能大廠泓德能源、東煒建設逾200萬元賄款，疑向台電施壓饋電容量，台北地檢署發動搜索約談，漏夜偵訊。據傳，鄭將手機丟出窗外，且對辦案人員說「知道我背後是誰嗎？」台北地院今凌晨以有勾串、滅證之虞，裁定鄭羈押禁見。

專案人員質疑，若據鄭亦麟的言論，背後應該還有其他高人涉案，近日收網後，將持續向上追查，釐清是否有未曝光的共犯在逃。

鄭亦麟台大經濟系畢業，擁英國倫敦大學學院（UCL）能源及環境經濟暨政策碩士，曾任行政院能源及減碳辦公室主任，因辯護核能政策與核能流言終結者創辦人黃士修筆戰，曾任民進黨智庫、新境界文教基金會副研究員，亦為前行政院長林全的學生。

台南市調查處接獲情資，鄭亦麟擔任副執行長涉嫌收賄，報請北檢肅黑金專組偵辦。檢調前天至9名被告住居所、辦公室及泓德、東煒公司共22處搜索，約談鄭與其父母鄭伍廷、李佳珍，友人徐子敬，以及泓德能源總經理周仕昌、東煒建設創辦人陳姓父子、台電退休副總蕭勝任、副總許國隆等14人到案。

