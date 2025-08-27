監所舍房傳鬧鬼？台北監獄驚爆受刑人打死同房獄友

台北監獄去年底發生越南籍受刑人打死馬來西亞籍獄友命案，案件由桃園地檢署偵辦中。（資料照）

2025/08/27 09:22

〔記者余瑞仁／桃園報導〕台北監獄去年底發生殺人案服刑的越南籍阮姓受刑人，打死運輸毒品案服刑的馬來西亞籍周姓獄友命案，命案發生在北監和舍28房內，阮男只因細故徒手攻擊剛換至該舍房僅1天的周男，獄方管理人員發現後立即制止，由於周男傷勢嚴重由監獄內救護車送醫急救當日宣告不治，案經北監報請相驗由桃園地檢署偵辦中，此案屬國民法官審理案件，檢方正聯繫家屬表達量刑意見，近期將偵結起訴。至於所謂出事的監所舍房鬧鬼傳聞，獄方人員表示是無稽之談。

據了解，這起監獄內殺人案發生於去年12月31日清晨6點多，管理人員當時發現和舍28房內傳出吵鬧、鬥毆與呼救聲，上前查看發現阮姓受刑人攻擊周姓受刑人，當下立即制止，由於周男傷勢嚴重，獄方立即派遣救護車將周男送醫急救，周男仍於當日宣告不治；案發後獄方通知周男遠在馬來西亞的家屬後，並報請桃園地檢署檢察官相驗，檢察官與法醫初驗後決定解剖複驗，複驗查出周男遭人為毆擊導致顱內出血而死亡，獄方查出涉案者為阮姓受刑人，並將舍房監視影像證據提供檢方。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德今天表示，全案由桃檢和股檢察官依殺人罪偵辦中，初步已釐清兇嫌殺人動機及過程，並有死者解剖鑑定報告書確認死因。此案將由國民法官法庭審理，必須由家屬表達量刑意見，檢方正聯繫家屬進行意見表達，近期將偵結起訴，由桃園地方法院國民法官法庭審理。

由於有媒體報導質疑北監不通報119派遣救護車，而是由監獄所屬救護車將被毆擊重傷的周男送醫，且於周男死亡後，沒有通報當地龜山警分局、跳過警察而自行報請桃檢相驗。

北監相關人員回應，等待119派救護車前來，難道會比獄方立即派救護車將傷者送醫快嗎？至於由北監報請桃檢相驗，這是監獄行刑法第143條的明文規定，該條文內容為：受刑人於執行中死亡，監獄應即通知家屬或最近親屬，並逕報檢察署指派檢察官相驗。

台北監獄發生受刑人打死受刑人案，圖為北監工廠內受刑人作業情形，與案情無關。（圖取自台北監獄臉書）

