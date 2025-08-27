為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    監所舍房傳鬧鬼？台北監獄驚爆受刑人打死同房獄友

    台北監獄去年底發生越南籍受刑人打死馬來西亞籍獄友命案，案件由桃園地檢署偵辦中。（資料照）

    台北監獄去年底發生越南籍受刑人打死馬來西亞籍獄友命案，案件由桃園地檢署偵辦中。（資料照）

    2025/08/27 09:22

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕台北監獄去年底發生殺人案服刑的越南籍阮姓受刑人，打死運輸毒品案服刑的馬來西亞籍周姓獄友命案，命案發生在北監和舍28房內，阮男只因細故徒手攻擊剛換至該舍房僅1天的周男，獄方管理人員發現後立即制止，由於周男傷勢嚴重由監獄內救護車送醫急救當日宣告不治，案經北監報請相驗由桃園地檢署偵辦中，此案屬國民法官審理案件，檢方正聯繫家屬表達量刑意見，近期將偵結起訴。至於所謂出事的監所舍房鬧鬼傳聞，獄方人員表示是無稽之談。

    據了解，這起監獄內殺人案發生於去年12月31日清晨6點多，管理人員當時發現和舍28房內傳出吵鬧、鬥毆與呼救聲，上前查看發現阮姓受刑人攻擊周姓受刑人，當下立即制止，由於周男傷勢嚴重，獄方立即派遣救護車將周男送醫急救，周男仍於當日宣告不治；案發後獄方通知周男遠在馬來西亞的家屬後，並報請桃園地檢署檢察官相驗，檢察官與法醫初驗後決定解剖複驗，複驗查出周男遭人為毆擊導致顱內出血而死亡，獄方查出涉案者為阮姓受刑人，並將舍房監視影像證據提供檢方。

    桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德今天表示，全案由桃檢和股檢察官依殺人罪偵辦中，初步已釐清兇嫌殺人動機及過程，並有死者解剖鑑定報告書確認死因。此案將由國民法官法庭審理，必須由家屬表達量刑意見，檢方正聯繫家屬進行意見表達，近期將偵結起訴，由桃園地方法院國民法官法庭審理。

    由於有媒體報導質疑北監不通報119派遣救護車，而是由監獄所屬救護車將被毆擊重傷的周男送醫，且於周男死亡後，沒有通報當地龜山警分局、跳過警察而自行報請桃檢相驗。

    北監相關人員回應，等待119派救護車前來，難道會比獄方立即派救護車將傷者送醫快嗎？至於由北監報請桃檢相驗，這是監獄行刑法第143條的明文規定，該條文內容為：受刑人於執行中死亡，監獄應即通知家屬或最近親屬，並逕報檢察署指派檢察官相驗。

    台北監獄發生受刑人打死受刑人案，圖為北監工廠內受刑人作業情形，與案情無關。（圖取自台北監獄臉書）

    台北監獄發生受刑人打死受刑人案，圖為北監工廠內受刑人作業情形，與案情無關。（圖取自台北監獄臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播