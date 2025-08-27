為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    癡心老翁想見女網友 差點被騙2.1萬元

    員警到場向劉姓老翁說明假交友真詐騙的手法，成功阻攔其被騙2.1萬元。（民眾提供）

    員警到場向劉姓老翁說明假交友真詐騙的手法，成功阻攔其被騙2.1萬元。（民眾提供）

    2025/08/27 08:36

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區一名68歲劉姓退休老翁，日前透過社群軟體Telegram認識一名女網友，對方以邀請加入「付費交友社團」為由，要求他購買Apple儲值卡作為會員費用，劉翁信以為真，前往便利商店購買時，店員察覺有異報警，警方及時到場攔阻這起「假交友真詐騙」案件，成功保住老翁的2萬１千元。

    豐原警分局翁子派出所警員洪瑞鴻、蔡昆霖，於8月24日下午1點半左右，接獲超商店員通報，指稱位在豐原區豐勢路的超商有民眾疑似遭到詐騙，急需警方協助。

    警方到場了解， 發現68歲劉姓退休老翁近日透過社群軟體「Telegram」認識了一名女網友，雙方互動密切，對方邀請他加入「高品質付費交友社團」，並需先購買儲值卡才能入會與社團內的「女神」有進一步互動，老翁信以為真，前往便利商店購買價值2萬1千元的Apple儲值卡，因金額較龐大引起店員懷疑，主動關心用途並通報警方。

    員警到場後，向劉翁說明這是典型的交友詐騙手法，詐騙集團常冒用虛假身分，營造戀愛關係，進而以各種名義要求購買點數卡或匯款。劉翁聽後恍然大悟，驚覺自己恐遭詐騙，最後在員警陪同下返回派出所報案。

    翁子派出所所長曾明欽提醒民眾，網路交友應保持警覺，對於未曾謀面、僅透過網路聯繫的對象，若對方提出任何金錢相關要求，應立即停手，如有任何疑慮，應立即撥打165反詐騙專線或至鄰近派出所諮詢，以保護自身財產安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播