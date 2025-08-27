為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    可以玩我嗎？妙齡豪放女倚胸癡問 害帥哥「身心受創」判拘役

    21歲妙齡女子抱住手臂、倚靠帥哥胸膛問「可以玩我嗎？」，台中地院判處這名女子拘役30日，可易科罰金3萬元。（記者張瑞楨攝）

    21歲妙齡女子抱住手臂、倚靠帥哥胸膛問「可以玩我嗎？」，台中地院判處這名女子拘役30日，可易科罰金3萬元。（記者張瑞楨攝）

    2025/08/27 08:13

    〔記者張瑞楨／台中報導〕罕見！台中市一名21歲妙齡女子今年3月8日傍晚5時許在公園內雙手環抱一名帥氣男子右臂，頭倚靠在男方胸部問「可以玩我嗎」？卻沒想到男方報警，被檢察官起訴；台中地方法院認為，女子不認識男方，卻性騷擾導致男方「身心受創」，考量女方坦承犯行，依性騷擾罪判處女子拘役30日，可易科罰金與上訴。

    判決書指出，男女雙方互不認識，依「性騷擾防治法」規定，法院不得揭露被害人姓名等足以識別身分的資訊，這宗罕見的「女騷擾男」刑案，台中地方法院雖依法公布判決書，但沒有公開兩人的姓名，分別用甲女、A男代替。

    判決書顯示，甲女於上述時間，在台中市文心森林公園內，趁A男毫無防備不及抗拒之際，以雙手擁抱A男右手臂，以自己的頭部靠住A男胸部的隱私部位，並將A男拉至一旁詢問：「可以當你女友嗎、可以玩我嗎？你現在有沒有女友？」等語，以此方式對A男性騷擾得逞，經A男報警，台中地檢署依觸犯「性騷擾防治法」起訴，甲女則於偵查時坦承犯行。

    台中地院認為，甲女不認識A男，卻不思尊重A男身體自主權利，性騷擾對方得逞，造成A男「身心受創」，考量甲女坦承犯行，但A男無和解的意願，依性騷擾罪判處甲女拘役30日，可易科罰金3萬元與上訴。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

