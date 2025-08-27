為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    得不償失！7旬翁為幾塊磚 燒燬鄰居車棚、倉庫 賠償還遭判刑

    72歲老翁不滿鄰居那他的磚塊，燒了鄰居車棚還延燒到2間鐵皮倉庫，賠償鄰居損失，仍觸犯公共危險罪被南投地院判刑。（記者陳鳳麗攝）

    72歲老翁不滿鄰居那他的磚塊，燒了鄰居車棚還延燒到2間鐵皮倉庫，賠償鄰居損失，仍觸犯公共危險罪被南投地院判刑。（記者陳鳳麗攝）

2025/08/27 07:59

    2025/08/27 07:59

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕72歲錢姓老翁因鄰居婦人拿了他幾塊磚塊，氣憤下丟火種在鄰婦家車棚，再點火燒雜草延燒到車棚，燒燬車棚和3台腳踏車，相鄰的2間鐵皮倉庫也燒到，老翁後來承認是氣憤報復，賠償鄰居損失，南投地院法官將他以放火燒燬他人所有物罪，處有期徒刑1年2月。緩刑3年。

    住南投的72歲錢姓老翁，去年11月因為住隔壁婦人拿了他放在家門口的幾塊磚，愈想愈氣下，決定採取報復行動，幾天後深夜11時許，拿了火種丟在鄰居婦人家搭建的車棚，點火燒旁邊地上雜草，雜草迅速燃燒，並燒到車棚，車棚內的3台腳踏車燒，車棚也燒到剩骨架。

    婦人家的車棚燒光，火勢也延燒到兩側的鐵皮倉庫，還有晾曬的衣服也被燻黑。

    南投縣消防局火場調查，發現起火點在鄰居婦人車棚東南角的地上，而該巷弄的監視器也拍到起火前老翁在路上來回走過；另老翁本案帶的手機當時與市話通話約21秒，基地台位址就在鄰居婦人的車棚附近。

    南投地院法官審酌，錢姓老翁僅因與鄰居因磚塊起糾紛，動輒以放火燒燬他人物品的手段毀損被害人物品外，對社會安全也造成危害，惟念他坦承犯行，也已賠償鄰居損失，將他以放火燒燬他人所有物罪，處有期徒刑1年2月。緩刑3年。

