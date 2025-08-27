員工酒駕被抓！公司車牌吊扣 判決大逆轉

員工涉嫌酒駕被查獲，卻吊扣公司所有的車輛車牌，被高雄高等法院判決撤銷。（記者鮑建信攝）

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市許姓員工駕駛公司貨車，因涉及酒駕被警方查獲，車牌被吊扣2年，陳姓負責人不服打官司，高雄高等行政法院審理後大逆轉，認為許酒駕與公司是兩碼事，改判公司勝訴。

2023年11月25日凌晨4點多，許男駕駛公司所有自用小客貨車，行經三民區九如一路、臥龍路時，被警方查獲酒駕，經法院依公共危險罪，判處易科刑4月，並因10年內2犯，依規定要吊扣車牌24個月。

公司負責人陳男打行政訴訟救濟，高雄高等行政法院地方庭認為警方裁罰並無不妥，判決駁回。

陳男不服上訴指出，公司在勞動契約規範員工不得酒駕，案發當夜曾叮嚀許不要開車，還請餐廳找代駕甚至幫忙出錢，不料他卻未叫車，離開後又跑去別處續攤後，開車被警方查獲，已盡力督促約束，否認有過失，要求撤銷原處分。

高雄高等行政法院高等庭審理後，與一審有不同見解，認為車輛所有人為公司，不是酒駕開車當事人，吊扣公司車牌，依法無據，改判公司勝訴，尚未定讞。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

