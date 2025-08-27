南警爆性侵疑雲 男警冤訴：遭公所女職員「強逼就範」

情境照。非事件當事人。

2025/08/27 06:24

〔記者王捷／台南報導〕台南警界爆發男警員遭性侵疑雲，警員喊委屈，稱是遭區公所女職員強逼就範，女職員反告警員性侵，但經警方內部調查，懷疑警員與女職員有婚外情糾紛，全案將函請台南地檢署偵辦，同時市警局也將該名男警調到其他分局。

年約40多歲的警員，一開始在舊市區的派出所服務，但是屢次與民眾糾紛，被所長指責後，他考到交通警察，調往南警交通大隊，疑不想受理交通案件，小隊長接手他的工作又罵了他幾句，結果警員公開投訴，他因為沒配合小隊長更改表單、美化交通數據遭到調離。

請繼續往下閱讀...

但是，警員會被調離原單位，不只是因為他擺爛、影響車禍民眾權益，他還趁處理車禍時，留下女當事人的電話，並加入對方的LINE搭訕、騷擾。

警員被投訴後，警方對他處罰一支申誡，他不服，並聲稱女當事人是跟某位用「英文名字」的LINE帳號聊天、該帳號還有放照片，而他的帳號名稱不是英文、也沒放照片，還因此提出行政訴訟，狀告大隊長。

最後，警員被調往勤務單純的郊區，沒想到他從交通分隊離開，改考偵查佐，靠內部調動，離開郊區的分局，不過他在郊區服務時，疑似與區公所女職員發展婚外情，警員的妻子察覺後向警察機關投訴，警員則聲稱自己是被害人，遭女職員強逼就範，女職員得知後反告警員，指控自己才是性侵被害人。

全案將函送南檢依法偵辦，警察局也已啟動懲處程序，把警員調往更偏遠的警分局服務，警方強調，對於員警涉不當交往或其他刑案，均秉持不護短、不掩飾的原則嚴肅處理。

