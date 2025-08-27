AI仿聲來電婦急代償子債遭詐30萬 配合警誘捕大馬車手

新北市蘆洲黃姓婦人誤信詐團AI仿聲為愛子求助，面交損失30萬元後報警，配合蘆洲警方誘捕大馬車手，起出贓款送辦。（記者吳仁捷翻攝）

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股7旬婦人誤信詐團AI仿聲手法，以為愛子在外欠錢，到郵局領出30萬元要匯款，警方到場時，婦人當著員警的面撥通LINE電話，對方也以兒子聲音一一答覆資料，加上聯繫不上兒子，婦人堅持匯款，直到返家發現兒子在家驚覺被騙；詐團食髓知味，再度假冒婦人愛子友人要求交付20萬元，婦人配合警方，智逮這名大馬車手，讓婦人氣得痛罵：太惡質！警方將這名來台撈金車手送辦，續追幕後集團。

據了解，蘆洲警分局德音派出所8月中旬接獲轄區郵局報案，指稱71歲黃姓婦人接到兒子來電，佯稱在外欠債急需母親協助，還說手機遭討債集團搶走，要母親另加LINE，加通後便通話母親趕緊領30萬元交錢，佯稱朋友會跟母親拿錢，黃婦不疑有詐，到郵局提領30萬元時，被行員發現報警，警方到場認為是詐騙，要黃婦提高警覺，黃婦擔心兒子安危，當著員警的面打LINE跟兒子通話，警方比對資料雖無誤，加上婦人堅稱是兒子，勸阻婦人再三查證，未料黃婦交付30萬元後，返家後兒子回電，驚覺遭騙走30萬元。

詐團食髓知味下，25日再度派出車手，佯稱為黃婦兒子，誆稱仍需20萬元替黃婦兒子解決債務，黃婦與兒子氣得報警，德音派出所員警請黃婦配合誘捕，當天下午4時許，員警埋伏車手指定處附近，見曾姓車手現身取款，衝上前一舉成擒，替婦人守住20萬元老本。

警訊中，39歲曾姓車手辯稱，他在馬來西亞擔任修車工，見到招募車手廣告，主動聯繫，詐團稱一天新台幣1000到2000元工資，要他到台灣取貨，曾男18日上午入境台灣，下午上工收錢，第一站到林口收付20萬元，25日接獲派工，上午到新店收取32萬元贓款，下午到蘆洲準備收取20萬元時，警方當場逮捕。

據了解，這個詐團以「猜猜我是誰」及「假冒親友」等詐術，運用AI深偽變音，鎖定長輩及獨居者詐騙，以「張先生叫我過來拿錢」，25日上午以「我是阿霖朋友」等話術，詐騙多名被害人數十萬元得手，全案警詢後依詐欺、洗錢防治法案等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。警方呼籲，AI深偽影音詐騙盛行，接到任何自稱親友要錢或匯款電話，務必查證仔細，建議家人彼此約定「通關密語」，譬如熟悉數字、地點等，接到可疑來電，務必再向親友查證，避免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

