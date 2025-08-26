為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    毒駕闖紅燈撞死騎士 國民法官審後判8年徒刑

    黃男雖於警詢時坦承肇事，形式上符合自首要件，但法院認為他一度拒絕驗尿，後來同意卻在尿液中加水，顯示並無真心悔悟，未予減刑。（資料照）

    黃男雖於警詢時坦承肇事，形式上符合自首要件，但法院認為他一度拒絕驗尿，後來同意卻在尿液中加水，顯示並無真心悔悟，未予減刑。（資料照）

    2025/08/26 23:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕黃姓男子因施用甲基安非他命後駕駛小貨車，闖紅燈撞死停等紅燈的李姓騎士。新北地方法院國民法官今（26）日傍晚宣判，依《刑法》駕駛動力交通工具而有尿液含毒品達公告濃度值以上，因而致人於死罪，判處8年有期徒刑，全案仍可上訴。

    今年2月16日，黃男施用二級毒品甲基安非他命後，於18日凌晨4時48分許，駕駛小貨車行經新北市新莊區化成路與中原東路口，未遵守號誌衝撞正在停等紅燈的李姓騎士，導致李男人車倒地，送醫前已無呼吸心跳，最終不治。

    案發後，黃男雖於警詢時坦承肇事，形式上符合自首要件，但法院認為他一度拒絕驗尿，後來同意卻在尿液中加水，顯示並無真心悔悟，未予減刑。

    合議庭審酌，黃男施用毒品後仍強行開車上路，罔顧其他用路人安全，最終釀成致死亡意外，且其涉施用毒品及交通違規紀錄，且未與被害人家屬和解或賠償，最終量處8年徒刑。

    本案依《國民法官法》審理，由審判長黃志中法官、兩名職業法官及6名國民法官合議審理，全案仍可上訴。

