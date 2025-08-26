再接再厲！8/26 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜

8月26日開獎的第114000207期今彩539摃龜；第114000081期大樂透頭獎也摃龜。（本報合成）

2025/08/26 22:15

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月26日開獎的第114000207期今彩539頭獎摃龜；第114000081期大樂透頭獎也摃龜。

第114000081期大樂透中獎號碼「03、06、22、32、35、39，特別號：27」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得580萬4227元；參獎共30注中獎，每注可得6萬6115元；肆獎共96注中獎，每注可得1萬3282元；伍獎共2000注中獎，每注可得2000元；陸獎共2855注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬9105注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5552注中獎，每注可得400元。

第114000081期49樂合彩中獎號碼為「03、06、22、32、35、39」。四合4注中獎，每注可得20萬元；三合共86注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2971注中獎，每注可得1250元。

第114000207期今彩539中獎號碼為「02、05、24、38、39」。頭獎摃龜；貳獎共157注中獎，每注可得2萬元；參獎共6035注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5736注中獎，每注可得50元。

第114000207期39樂合彩中獎號碼為「02、05、24、38、39」。四合共開出3注，每注可得21萬2500元；三合共155注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬124注中獎，每注可得1125元。

第114000207期3星彩中獎號碼為「221」。壹獎共92注中獎，每注可得5000元。

第114000207期4星彩中獎號碼為「5140」。壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

