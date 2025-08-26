為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台2線蝙蝠洞砂石車司機車禍身亡 小客車跨越雙黃線釀禍

    林姓女子今天上午駕車行經台2線75.3公里時，與對向、張簡男子駕駛的砂石車發生對撞，致張簡閃避不及，衝破護欄後，墜入外海岸邊坡，被壓在車底當場死亡，林女為整起肇事主因。（記者林嘉東翻攝）

    林姓女子今天上午駕車行經台2線75.3公里時，與對向、張簡男子駕駛的砂石車發生對撞，致張簡閃避不及，衝破護欄後，墜入外海岸邊坡，被壓在車底當場死亡，林女為整起肇事主因。（記者林嘉東翻攝）

    2025/08/26 22:19

    〔記者林嘉東／新北報導〕台2線濱海公路蝙蝠洞路段今天上午（26日）發生砂石車與小客車對撞事故，釀成1死1傷。新北市瑞芳警分局調閱小客車行車紀錄器與路口監視發現，林姓小客車女駕駛，違規跨越雙黃線駛入對向車道，迎面撞上砂石車，致砂石車駕駛張簡男子閃避不及，衝破護欄後，墜入外海岸邊坡，為整起肇事主因。警方調查後，全案朝朝過失致死罪嫌偵辦。

    今天上午9點6分，1輛載運石塊的砂石車，沿著台2行經75.3公里蝙蝠洞路段時，與小客車發生對撞，砂石車衝出護欄，翻落外海岸邊礁石處，55歲砂石車駕駛張簡男子受困車底，當場死亡；31歲林姓女子駕駛則意識清楚，送醫急救身體多處擦挫傷，就醫後已無大礙。

    警方調查，張簡男子砂石車沿台2線由基隆開往宜蘭，行經事故路段時，與對向、林女的駕駛的小客車發生對撞；案經警方調閱林女行車紀錄器與路口監視器發現，事故前，林女違規跨越雙黃線，致對向張簡男子駕駛的砂石車閃避不及，發生對撞；瑞芳警分局報請檢察官相驗後，全案朝過失傷害致死罪偵辦。

    砂石車與小客車對撞後衝出護欄，翻落外海岸邊礁石處，40歲砂石車受困車底當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

    砂石車與小客車對撞後衝出護欄,翻落外海岸邊礁石處,40歲砂石車受困車底當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

