「綠能小鮮肉」鄭亦麟涉收賄逾200萬元 台北地院22：30開庭

前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟。（記者劉詠韻翻攝）

2025/08/26 21:58

〔記者張文川／台北報導〕經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌收受太陽能大廠泓德能源、東煒建設逾200萬元賄賂，向台電施壓饋電容量，檢調25日發動搜索約談，台北地檢署漏夜複訊後，26日清晨依不違背職務行收賄等罪嫌，向台北地院聲押禁見鄭亦麟、東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子；經法官、律師閱卷後，法官定於26日深夜10點半開庭，預期將跨夜審理。

北檢昨清晨另諭令泓德能源總經理周仕昌、會計師鄭涵各以100萬、80萬元交保，限制出境、出海；鄭亦麟的父母各10萬交保，已退休的台電前副總兼執行長許國隆、前副總蕭勝任獲檢方請回。

經濟部於2018年成立綠能科技產業推動中心，是政府推動綠能政策的重要機構，執行長由經濟部次長兼任。34歲鄭亦麟2014年畢業於台大經濟系、英國倫敦大學能源環境經濟暨政策碩士，是前行政院長林全的學生。

鄭亦麟曾任民進黨智庫、新境界文教基金會副研究員、行政院能源及減碳辦公室主任，綠能推動中心成立時，鄭以28歲之齡擔綱副執行長，成為離岸風電政策的核心推手，之後轉任民間擔任台灣智慧電能公司（台智電）總經理。

台南市調查處接獲情資，懷疑鄭在副執行長任內收賄，涉嫌利用親友的人頭帳戶以「顧問費」名義，收受東煒建設、泓德能源的賄賂，並藉職權向台電施壓爭取饋電容量，報請北檢偵辦。

檢調25日搜索9名被告住居所、辦公室及2家公司等共22處，約談鄭亦麟及其父母、友人徐子敬、泓德總經理周仕昌、東煒陳健盛、陳冠滔父子等14人到案。

檢察官26日清晨複訊後，認為鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔3人，涉犯不違背職務行收賄、財產來源不明、洗錢等罪，涉嫌重大且有勾串之虞，向北院聲押禁見。

