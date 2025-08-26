賒帳不成殺藥頭丟包醫院致死 29歲凶嫌投案橋檢聲押

警方在一處草叢搜尋嫌犯丟棄的衣服。（警方提供）

2025/08/26 21:09

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市黃姓男子沒錢買毒品賒帳不成，竟持刀砍殺小藥頭葉男，昨深夜開車將被害人丟包醫院，葉男因傷重搶救不治，黃嫌今天清晨主動投案，被依殺人罪嫌移送橋頭地檢署，檢方訊問後晚間向法院聲請羈押禁見。

經查，葉男（30歲）昨深夜11點多渾身是血，被載往義大醫院急診室丟包，駕駛黃男（29歲）當時佯稱要去前面停車，拜託醫院保全幫忙將葉男抬上擔架，但葉男被推進急診室後，黃男即揚長離去，由於葉男身中3刀，其中1刀深及左胸血流如注，到院前已無呼吸心跳，經搶救仍不治。

案發後，黃嫌開車逃往燕巢山區竹林，因全身是血，便將凶器水果刀及血衣丟棄竹林內，自知難逃法網，今晨5點多主動向警方投案，黃嫌供稱，多次向死者購買毒品解癮，前晚因毒癮又發作，聯絡葉男拿貨，因身上沒錢希望能賒帳，結果遭拒，他一氣之下持家中水果刀行凶。

葉男母親認屍時悲痛不已，對於兒子販毒惹來殺身之禍，表示不知情，死者初步相驗後，另安排安排下週一解剖。嫌犯黃男被依殺人罪嫌移送橋頭地檢署，經訊問後認涉案情節重大，向法院聲請羈押禁見。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

