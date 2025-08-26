高雄出現「迷因車位」！鳳山區這處罰單陷阱 害車主噴1600元原因曝

高雄出現「迷因車位」，汽機車停車格並存。（擷取自議員湯詠瑜臉書）

2025/08/26 21:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區五甲一路出現「迷因車位」，原本規劃汽車停車格，後來改為機車停車格，近來高雄多雨造成塗銷黑漆剝落，導致原汽車停車格顯現，形成汽機車停車格並存，葉姓民眾誤停被拖吊，交通局今撤單並完成重畫。

據了解，葉姓女子前天下午駕駛轎車，停放鳳山區五甲一路899號前路邊停車格，交通局委外民營五甲拖吊場直接將轎車拖吊，葉女事後發現愛車被拖吊，仔細查看竟是汽機車停車格並存，向議員湯詠瑜陳情，湯詠瑜到場發現竟是「迷因車位」，已經淪為罰單陷阱，要求市府改善，避免再有人無辜受罰。

市警局交通大隊根據葉女反映，並檢視現場標線，疑因黑色塗銷漆面剝落導致原汽車停車格顯現，才會造成葉女誤停，警方為避免爭議，主動函請交通局裁決中心建議撤銷罰單，並退回罰款1600元，包括罰鍰600元及車輛移置費1000元。

交通局今天表示，因高雄近來多雨，導致原已塗銷汽車停車格線浮現，造成駕駛誤停，今日再次完成塗銷，避免發生民眾誤停。

高雄出現「迷因車位」，汽機車停車格並存。（民眾提供）

葉女轎車停放「迷因車位」被拖吊。（民眾提供）

