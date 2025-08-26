彰化出現「大媽車手集團」全聽令25歲小鮮肉

現年25歲蔡男是詐團乾部，旗下有7名女車手。（彰化檢方提供）

2025/08/26 21:12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名蔡姓車手頭，年僅25歲，他組成「大媽車手集團」，旗下共有7名女車手，個個都是4、50歲的大媽，全數聽令於蔡男的指示四處收款。彰化地檢署獲得情報，日前將這個「大媽車手集團」瓦解，今天將蔡男等人起訴，並對他求刑8年，其餘女車手求刑1年9個月至5年不等的刑期。

彰化檢方表示，今年4月28日北斗警分局北斗派出所獲得情資，指稱地方出現一「大媽車手集團」，警方開始跟監埋伏，後來在員林市一貨運站查獲正在裝取現金包裹的蔡女（43歲）。蔡女落網後，警方仍持續監控，追查出蔡女的訊息都來自25歲的蔡男，警方逮捕蔡男及其共犯方女（43歲），一舉查扣224萬餘元的詐騙贓款。

檢察官鄭文正根據這條線索，繼續指揮警方擴大追查，歷經3個月又陸續逮捕同一集團的黃女（41歲）、董女（51歲）、梁女（57歲）、林女（48歲）、楊女（38歲）等5名女性共犯。其中三名成員目前已遭羈押或正在監執行。

警方表示，詐團分工細密，為了取得被害人信任，打出OL牌，也就是用成熟女性的形象包裝，亮出偽造的投資理專或經理名片，讓被害人交出詐款。

檢方表示，蔡男是集團的「車手頭」，他在詐團擔任幹部，由他出面網羅女車手，四處收款，該車手集團至少犯下6起詐騙案件，造成多名被害人財產損失，惡性重大，因此依違反《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺取財及《洗錢防制法》等罪嫌，具體向法院求處有期徒刑8年。其餘7名共犯則根據參與程度、角色分工，分別遭求處1年9個月至5年不等的刑期。

