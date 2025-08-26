馬文君爆司法介選扯出許淑華涉賄 投縣府回應了

立委馬文君指控，民進黨蔡培慧與國民黨許淑華競選南投縣長時，透過民進黨中央施壓法務部，介入調查許淑華涉賄選案。（記者劉濱銓攝）

2025/08/26 21:22

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨立委馬文君今指控，近日網路流傳2022年南投縣長選舉的爆料，指出民進黨蔡培慧曾向黨中央秘書長林錫耀請託法務部長蔡清祥，要求介入偵辦對手國民黨許淑華賄選案，對此，蔡培慧回敬馬應去質詢法務部。至於被扯出涉賄的縣長許淑華，南投縣政府則回應，該案檢察官查無事證已簽結。

蔡培慧表示，馬文君收到爆料，應找爆料者求證，再去立法院質詢法務部，針對馬在大罷免後指控此事，是否在替許淑華掃除2026縣長連任的障礙，蔡則不予評論。

不過蔡培慧2024立委連任失利後，就表明要休息2、3年，並待在南投好好教書，2026她已無意角逐縣長選舉。

惟馬文君在823大罷免後，突然爆料時任南投縣長林明溱、立委許淑華，在2022南投縣長選舉時涉嫌賄選，雖是指控綠營將手伸進司法介選，但意外扯出林、許也引發議論。

對此，南投縣政府回應，2022縣長選舉時，林、許確實有接受檢調約談，不過最後檢察官查無事證，已經簽結此案；至於馬文君提到該案涉及諸多人士，應是單純立委問政而已。

立委馬文君在大罷免後指控，綠營在2022南投縣長選舉施壓法務部查賄介選，卻意外扯出時任南投縣長林明溱、立委許淑華選舉涉賄，引發外界議論。（記者劉濱銓攝）

