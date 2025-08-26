為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    徵「汁男」臨演掀暴動！ 榨汁價碼曝 彰化警方要查了

    AV片業者在彰化徵「汁男」臨演，警方將進行了解。（記者湯世名攝）

    AV片業者在彰化徵「汁男」臨演，警方將進行了解。（記者湯世名攝）

    2025/08/26 20:59

    〔記者湯世名／彰化報導〕連日來在網路瘋傳一則貼文，有自稱AV業者公開徵求成人影片「汁男」（負責打手槍）的臨演，拍攝地點在彰化市某建物內，全程必須戴口罩，需年滿27歲、無經驗可，拍攝5個半小時現領1800元現金。PO文一出立刻引起網友暴動，還有人當場報名誇稱「我能3小時不射」，或自稱「我有30公分」。彰化警分局接獲訊息後已展開了解。

    該篇貼文主題為「徵求素人」，需求是要在男優側面蒙面罩的「汁男」，工作日期為9月20、21日兩天（可單日），拍攝類型為成人影片演出，須配合度高，對成人產業不排斥，日領1800元。據了解，所謂的「汁男」，就是只在AV拍攝現場負責「榨汁」，不會和女優有任何互動，也不會在片中露臉。

    貼文一出大批網友轟動，不少男網友報名，還有人稱「現在AV徵人都這麼公開嗎？」甚至有人笑稱「日領1800元有沒有含便當？」另外也有網友要替男性朋友報名，並誇稱友人「有30公分長度」、「3小時不射」。

    彰化警方對此表示，該成人片預計要拍攝的地點，該單位人員指稱已經知悉此事並進行了解，警方也已就此徵人廣告進行了解，以確定拍攝內容、手法有無觸法之嫌。

