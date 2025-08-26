王尊侃否認匯66萬給應曉薇女兒 北檢提匯款單打臉

京華城案開庭，台北地院26日傳喚證人應曉薇前男友王尊侃（圖）。（記者塗建榮攝）

2025/08/26 20:49

〔記者陳彩玲／台北報導〕國民黨台北市議員應曉薇涉利用實質掌控的中華華夏等5個協會收賄，並指使前男友王尊侃挪用資金。今天下午王男出庭作證表示，威京集團主席沈慶京2021年利用6張支票捐4500萬元給協會，當時是應曉薇轉交，他親自到銀行兌現，但協會的錢應曉薇沒有權限動支，也未曾幫應償還銀行貸款、匯款；不過，檢方提出王男曾匯款66萬元至應的女兒國外戶頭的匯款單打臉，王尊侃則又極力否認，稱要問應的助理陳佳敏。

北檢起訴指出，應曉薇自2017年1月至2022年11月間，涉收受威京集團主席沈慶京的賄賂共5250萬元，其中4500萬元是沈利用旗下京華租賃等5間公司，分別開立6張支票交給應曉薇，應再將支票拿給王尊侃，後續分別存入應曉薇實質掌控的中華華夏希望關懷協會、中華格鬥協會、中華技擊協會、北市綜合格鬥協會、北市城市發展促進會等5個協會。

請繼續往下閱讀...

對此，王尊侃證述，2022年間確實有收到應曉薇轉交的6張支票，當時應對他說，「老師余雪鴻不在了，沈慶京還願意捐錢，很感動，要好好做，不要對不起余老師」等語。王進一步解釋，2015年受余雪鴻所託，他接下協會理事長一職，當時沈慶京已有小額捐款，到了2017年余曾向沈募款，當時並未收到款項，直到余離世、疫情爆發，沈慶京才又捐了一大筆錢，他對此也非常感謝。

王尊侃表示，他是這5個協會的實際負責人，應曉薇沒有任何權限，也從未指示他做任何事或動用財務，只有活動時會請應露臉，讓格鬥比賽在媒體上曝光，而協會的錢都是他指示陳佳敏提領，唯有100萬以上的金額因需要其身分證，會和陳佳敏相約在銀行，讓陳進入銀行辦手續，過程他也未經手，只負責在車上等錢到位，因此對於陳佳敏是否有拿現金進入銀行存款等情，一概不知。

不過，檢方提出帳戶交易明細、匯款單、大額通貨查詢，顯示王尊侃曾於2021年12月3日幫應曉薇還安泰銀行貸款220萬元；另於2022年3月11日，匯66萬8940元應曉薇女兒國外的帳戶，以及數筆百萬元的款項匯至應曉薇戶頭。對此，王尊侃均回應不知情，強調匯到國外的款項並非其作為，並稱可以向銀行調閱詳細匯款資料查看，上頭絕對不是他的筆跡。

對此，檢方認為，王尊侃稱會提供自己的身分證給陳佳敏至銀行提領大額款項，但陳佳敏領的是協會的帳戶，不是王尊侃個人帳戶，實務上法人提款是憑大小章及提領人自己身分證為證明文件，不需要法人負責人的身分證，陳佳敏自己可以領取，證人的說法與實際情況不符。

檢方進一步主張，王尊侃自稱5個協會多年的理事長，很多事出錢出力，但對於協會主辦什麼活動時都答不出來，其中應曉薇不斷主張的馬術活動，還需要提示相關活動廣告王尊侃才能想起，顯然王男對於協會重點活動不了解，是否真的為協會主理人，明顯有疑慮。

