淡水2個月大男嬰不明原因身亡 生母曾害男嬰姊截趾

吳姓女子與前男友陳男20日晚間到淡水警分局中正路派出所報案，吳女指稱，晚間6時許發現2個月大男嬰呼吸異常。（擷取自Google街景）

2025/08/26 20:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市吳姓女子與前男友驚慌報案，指稱2個月大男嬰要報驗，警方追問下，赫見吳女照顧男嬰呼吸異常，帶到醫院急救無效，院方通報後，吳女與前男友報案，檢警初步相驗，男嬰沒有明顯外傷，仍待擇日解剖釐清死因，釐清吳姓女子是否涉及虐童。

據了解，男童母親吳女精神狀況不穩定，2年前也曾因照顧未滿月女嬰時，以吹風機吹乾床鋪，害女嬰三趾壞死截趾被起訴，事後女嬰安置，檢警也通報社會局介入。

據了解，35歲吳姓女子與43歲前男友陳男20日晚間7時30分許，到淡水警分局中正路派出所報案，吳女指稱，她居住淡水區新市二路某社區，晚間6時許發現2個月大男嬰呼吸異常，連忙撥119求助，救護員到場，對男嬰實施心肺復甦術，經送醫急救，院方仍宣告不治。

警方偵訊死者母親吳女及其前男友筆錄，通知鑑識人員到醫院及死者住處採證，完成兒少保護通報；檢警21日相驗遺體，初步檢視沒有明顯外傷，仍待解剖，釐清死因確認是否涉及兒虐，後續將依法偵辦。

據了解，因吳女曾與陳男交往，目前已採集男嬰及吳女、陳男DNA，比對確認親子關係；吳女供稱，男嬰午睡起來，就發現他呼吸微弱，連忙報案。

據了解，吳姓女子精神狀況不穩定，2年前照顧男嬰胞姊，就曾因當時未滿月的女嬰尿床，以吹風機吹乾床單時，不慎睡著，害女嬰左側中腳趾、無名腳趾、小腳趾壞死截趾，因而被起訴，檢警將待解剖，釐清是否因照顧不週等原因釀成意外。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

