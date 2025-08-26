幸福人壽掏空案 鄧文聰、前EFG女經理二審連帶賠償63億餘元

前幸福人壽董事長鄧文聰。（資料照）

2025/08/26 19:50

〔記者楊國文／台北報導〕前幸福人壽董事長鄧文聰掏空公司資產127億元，被依保險法背信等罪判處27年徒刑確定，幸福人壽主張鄧與前董事長黃正一（已死亡）、瑞士EFG銀行香港分行經理吳曉雲勾結，將境外資產質設淘空幸福人壽，造成1億9385萬多美元損害而提告求償，高等法院今判決，鄧、吳2人應連帶賠償約新台幣63億多元；可上訴。

全案一審判鄧、吳女應連帶賠償1億8385萬多美元，約新台幣56億多元，案經鄧、吳女２人撤回上訴而確定，幸福人壽繼續上訴，高等法院今判決出爐。

請繼續往下閱讀...

幸福人壽求償主張，鄧文聰與黃正一（已死亡）利用分別擔任幸福人壽董事長機會，代表幸福人壽公司與瑞士EFG銀行簽訂保管合約及股權代操合約，委託EFG銀行管理幸福人壽公司境外資產。

鄧文聰等人卻與EFG銀行香港分行經理吳曉雲勾結，共同商議私設境外Surewin公司，而將幸福人壽公司境外資產即STAAP基金、SFIP基金帳戶內的資產（包含購買5000萬元的STAAP基金公司股份、1億5597萬多元債券認購SFIP基金的信託單位，及股權代操合約終止後，匯入SFIP基金帳戶美金4196萬元，並認購SFIPP基金）設質給EFG銀行，供作Surewin公司向EFG銀行借款的擔保。

不過，因Surewin公司未能清償借款，EFG銀行為行使質權，拒絕返還相關資產，以致幸福人壽公司無法無法取回遭設質的資產，迄今仍受有美金1億9385萬4308元的損害，請求鄧文聰、吳曉雲2人連帶給付1億9385萬4308美元，及加計自自2015年10月13日起算法定遲延利息。

一審判鄧文聰、吳曉雲應連帶賠償幸福人壽1億8385萬多美元，約新台幣56億多元，其中，黃正一的家屬在繼承財產的範圍內，就美金4800萬元部分，負連帶賠責任。鄧2人上訴高等法院後，已撤回上訴而確定，即2人應連帶賠償幸福人壽1億8385萬多美元確定；另一方面，執福人壽不服，繼續上訴高等法院。

高院審理時，鄧文聰抗辯稱，並未違法設質，且幸福人壽所受損害，是因EFG銀行不返還設質資產所致，但合議庭不採信，認定鄧仍應負侵權損害責任。

高院認為，鄧2人違法將幸福人壽公司的境外資產質設，導致幸福人壽受有無取回質設的損害，判決鄧2人應連帶賠償1千萬美元及自2015年10月起至清償日止的利息，及分別自2015年10月13日起至2016年5月31日、2016年6月8日止，按週年利率5%支付利息。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法