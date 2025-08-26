空軍少校擅離戰情室 跑去督導內務被懲處

空軍李姓少校輪值戰情官期間，竟擅離職守被懲處，打官司翻案，被高雄高等法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

2025/08/26 19:21

〔記者鮑建信／高雄報導〕空軍李姓少校輪值戰情室期間，卻未經報備、擅離職守，跑去督導環境內務工作，被懲處「言詞申誡」，他不服打官司救濟，高雄高等行政法院認為軍方處分並無不當，判決他敗訴。

軍方指出，2023年2月4日，空軍第1後勤指揮部李姓少校編裝官，輪值戰情官期間，負有聯繫、掌握及處置作戰、後勤等重大狀況等職責，卻未向高勤官報准離開，隨即前往所屬飛機零件修理廠，督導環境內務檢查工作，明顯怠忽職責，被核定「言詞申誡」懲罰。

李員不服提起行政訴訟，他告訴承辦法官說，擔任營務營規督檢官，依規定每週至少1次，前往各單位執行無預警督檢，並無疏失。

又說，他曾讓長官難堪，因此單位被處分，絕非因擅離職守，而是長官要樹立「領導統御」，並「巧立名目」，針對性報復，要求撤銷處分。

高雄高等行政法院調查，李員排定輪值正戰情官，負責處理重大突發事件、緊急狀況通報等職責，應24小時值勤，並堅守崗位，以隨時掌握重大事件或突發狀況，竟擅離或怠忽職守，軍方懲處依法有據，判決他敗訴。

