為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    空軍少校擅離戰情室 跑去督導內務被懲處

    空軍李姓少校輪值戰情官期間，竟擅離職守被懲處，打官司翻案，被高雄高等法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

    空軍李姓少校輪值戰情官期間，竟擅離職守被懲處，打官司翻案，被高雄高等法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

    2025/08/26 19:21

    〔記者鮑建信／高雄報導〕空軍李姓少校輪值戰情室期間，卻未經報備、擅離職守，跑去督導環境內務工作，被懲處「言詞申誡」，他不服打官司救濟，高雄高等行政法院認為軍方處分並無不當，判決他敗訴。

    軍方指出，2023年2月4日，空軍第1後勤指揮部李姓少校編裝官，輪值戰情官期間，負有聯繫、掌握及處置作戰、後勤等重大狀況等職責，卻未向高勤官報准離開，隨即前往所屬飛機零件修理廠，督導環境內務檢查工作，明顯怠忽職責，被核定「言詞申誡」懲罰。

    李員不服提起行政訴訟，他告訴承辦法官說，擔任營務營規督檢官，依規定每週至少1次，前往各單位執行無預警督檢，並無疏失。

    又說，他曾讓長官難堪，因此單位被處分，絕非因擅離職守，而是長官要樹立「領導統御」，並「巧立名目」，針對性報復，要求撤銷處分。

    高雄高等行政法院調查，李員排定輪值正戰情官，負責處理重大突發事件、緊急狀況通報等職責，應24小時值勤，並堅守崗位，以隨時掌握重大事件或突發狀況，竟擅離或怠忽職守，軍方懲處依法有據，判決他敗訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播