    首頁　>　社會

    阿嬤管不動、國中少女遭性侵 媽討回監護權

    少女的母親訴請改由她擔任女兒的監護人，苗栗地院判准。（資料照）

    2025/08/26 18:51

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一對夫妻離婚，雙方約定未成年女兒小美（化名）的親權由父親行使。但小美的父親長年在外工作，實際由阿嬤隔代教養；小美升上國中後叛逆，不甩阿嬤管教，發生遭性侵害情事。小美的母親訴請改由她擔任女兒的監護人，苗栗地院判准。

    小美的母親表示，她和前夫於2016年間離婚，雙方約定未成年女兒小美之親權由前夫行使，但前夫長期在外地工作，甚至近2年未返家，教養小美與生活照顧都由婆婆處理。然小美升上國中後，青春期叛逆，受學校處分不斷，婆婆根本管不動。

    小美的母親指出，今年4月間小美還發生遭性侵害情事，但她多次聯繫前夫都聯繫不上，且前夫現今行蹤不明。她主張前夫顯有疏忽保護照顧女兒的情形，為維護女兒的權益，請求法院改定由她行使負擔對於女兒之親權。

    法官調查，小美的父親目前遭通緝中，經法院合法通知未到庭，也沒有提出任何書狀陳述意見，且經詢問小美，小美也表示同意改由媽媽單獨行使親權，因此，法官綜合相關事證，認小美權利義務之行使及負擔改由母親任之，應較符合其最佳利益。

