鬼門開不平靜？ 高雄14小時4起詭異命案引聯想

2025/08/26 19:13

〔記者許麗娟／高雄報導〕目前正值農曆7月鬼門開，高雄自昨晚至今相當不平靜，短短14小時內接連發生詭異路倒遭輾斃、超商騎樓伸懶腰猝死、身中多刀丟包醫院亡、大樓墜樓帶走4條人命，讓人不寒而慄！

第1起發生在昨晚9點20分新興區中山一路與八德一路口，丁姓男子（60歲）徒步路倒於八德一路西向慢車道上，不到1分鐘內遭陳女（48歲）駕駛的休旅車左轉輾過，當場卡進車底，救護人員將人救出並緊急送醫搶救，仍於今天凌晨2點多宣告不治，警方事後發現丁男血液酒測值超標，恐是酒醉路倒導致不幸。

第2起發生在昨晚10點半左右，退休員警李男（55歲）從嘉義到高雄找友人，坐在前鎮區公正路超商騎樓的石椅上伸懶腰，突然腿軟倒地，救護人員到場已無生命跡象，沒有送醫，李男無特殊疾病，確切死因有待釐清。

相隔1個多小時，昨晚11點50分左右，1名葉姓男子（30歲）渾身是血，被載往義大醫院急診室丟包，葉男經搶救不治，駕駛黃男（29歲）於今晨5點40分投案，供稱因毒品買賣糾紛而下手行兇，被依殺人罪送辦，警方同時追查是否另有共犯涉案。

第4起於今早約11點20分，警方獲報新興區中山一路某大樓有1名老翁不明原因坐在窗邊，警消抵達現場時，林姓老翁（76歲）當場墜落人行道、送醫搶救無效，警方初步調查，老翁住處內並無其他人，研判無外力介入，已通報其家屬進一步了解墜樓原因。

