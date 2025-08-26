為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    應曉薇聲請具保停押 審判長引用「憂讒畏譏」回應

    台北市議員應曉薇。（記者塗建榮攝）

    台北市議員應曉薇。（記者塗建榮攝）

    2025/08/26 18:35

    〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地院今天審理京華城等弊案，傳喚台北市議員應曉薇的助理陳佳敏、應曉薇的男友王尊侃作證。下午詰問完畢後，應的律師口頭向法院聲請具保停押應曉薇，並強調願意提出保釋金，也絕不會逃亡。審判長江俊彥表示，合議庭就審理計畫步調本來就有思考本案被告羈押必要性，但不會提前告知或承諾，強調合議庭不會「憂讒畏譏」。

    應曉薇的律師下午當庭表示，法院7月以證人陳佳敏、王尊侃尚未詰問為由，裁定繼續羈押應曉薇，但今天證人均已詰問完畢，當初羈押原因消滅，已無勾串證人之虞，建請法院就應曉薇已在看守所暈倒7、8次，並審酌人權保障，以交保代替羈押，並承諾應曉薇願意提出保釋金，也絕對不會逃亡，庭後會再向法院具狀敘明。

    公訴檢察官廖彥鈞則回應認為，與應曉薇有關且尚未具結的證人，包括台北市前市長柯文哲、台北市前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、台北市政府前都發局長黃景茂、應的助理吳順民等人，待詰問前應曉薇仍有羈押原因及必要。

    對此，審判長江俊彥表示，將依情評議後裁定，並進一步指出，合議庭依審理計畫的步調，原本就有規劃每一時期的羈押必要性，因審理是浮動，現況會與之前裁定的狀況有所不同，僅會針對本案事證、審理進程加以審視，但合議庭不會提前承諾或告知預定的規劃，比如前陣子裁定被告沈慶京、李文宗交保等，均不會事先提出。

    最後，江俊彥引用「憂讒畏譏」，強調合議庭不會因為害怕什麼而不做甚麼，且在評議本案被告是否交保時，不會將外界及本案的狀況列入考慮。

