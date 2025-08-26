為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    遺產糾紛放火怒燒老家！害8人嗆傷送醫 新北狠男收押

    63歲陳姓男子疑不滿家產分配，開車載瓦斯罐與汽油潑灑點燃，導致轎車爆炸並延燒5戶民宅，造成8人吸入濃煙嗆傷；圖為昨天移送北檢複訊。（資料照，記者羅沛德攝）

    63歲陳姓男子疑不滿家產分配，開車載瓦斯罐與汽油潑灑點燃，導致轎車爆炸並延燒5戶民宅，造成8人吸入濃煙嗆傷；圖為昨天移送北檢複訊。（資料照，記者羅沛德攝）

    2025/08/26 18:35

    〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市63歲陳姓男子疑不滿遺產分配，多次向母親及胞弟索錢遭拒後，開車載瓦斯罐與汽油潑灑點燃，導致轎車爆炸並延燒5戶民宅，造成8人吸入濃煙嗆傷，所幸並無傷亡。台北地檢署昨晚復訊後向台北地方法院聲請羈押禁見，今（26）日傍晚左右，法官裁定收押。

    警方調查，陳嫌父親2011年過世後，遺產由母親及4名兒子繼承。身為次子的他長期對分配結果不滿，近來多次前往家人住處索錢卻屢遭拒絕，積怨已深。事發前一週，陳嫌曾在量販店購買20多瓶卡式瓦斯罐，上週四又到加油站購買汽油，顯示其作案具明顯預謀。

    昨天凌晨2時許，陳嫌駕車抵達目標住處，將汽油與瓦斯罐放置車內後點燃，火勢瞬間竄升，濃煙四散，附近居民驚慌逃出並報案。消防局出動32輛救災車及70名消防人員前往灌救，火勢於1小時內完全撲滅，燃燒面積約40平方公尺，警消共救出8名嗆傷住戶緊急送醫，另疏散17人，皆無生命危險。

    警方調閱監視器並勘驗現場，發現陳嫌作案後棄車步行約1.1公里返回租屋處。陳嫌落網時，他神情冷靜，僅坦承縱火，並稱「心情不好」；據悉，陳嫌曾在1987年因縱火遭逮，未料如今再度犯案。

    檢方昨天晚間訊問後，認為陳嫌有逃亡及再犯風險，向法院聲請羈押；台北地院認為，陳男逃亡且反覆實施之虞，今天傍晚6時左右裁定收押。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播