遺產糾紛放火怒燒老家！害8人嗆傷送醫 新北狠男收押

63歲陳姓男子疑不滿家產分配，開車載瓦斯罐與汽油潑灑點燃，導致轎車爆炸並延燒5戶民宅，造成8人吸入濃煙嗆傷；圖為昨天移送北檢複訊。（資料照，記者羅沛德攝）

2025/08/26 18:35

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市63歲陳姓男子疑不滿遺產分配，多次向母親及胞弟索錢遭拒後，開車載瓦斯罐與汽油潑灑點燃，導致轎車爆炸並延燒5戶民宅，造成8人吸入濃煙嗆傷，所幸並無傷亡。台北地檢署昨晚復訊後向台北地方法院聲請羈押禁見，今（26）日傍晚左右，法官裁定收押。

警方調查，陳嫌父親2011年過世後，遺產由母親及4名兒子繼承。身為次子的他長期對分配結果不滿，近來多次前往家人住處索錢卻屢遭拒絕，積怨已深。事發前一週，陳嫌曾在量販店購買20多瓶卡式瓦斯罐，上週四又到加油站購買汽油，顯示其作案具明顯預謀。

請繼續往下閱讀...

昨天凌晨2時許，陳嫌駕車抵達目標住處，將汽油與瓦斯罐放置車內後點燃，火勢瞬間竄升，濃煙四散，附近居民驚慌逃出並報案。消防局出動32輛救災車及70名消防人員前往灌救，火勢於1小時內完全撲滅，燃燒面積約40平方公尺，警消共救出8名嗆傷住戶緊急送醫，另疏散17人，皆無生命危險。

警方調閱監視器並勘驗現場，發現陳嫌作案後棄車步行約1.1公里返回租屋處。陳嫌落網時，他神情冷靜，僅坦承縱火，並稱「心情不好」；據悉，陳嫌曾在1987年因縱火遭逮，未料如今再度犯案。

檢方昨天晚間訊問後，認為陳嫌有逃亡及再犯風險，向法院聲請羈押；台北地院認為，陳男逃亡且反覆實施之虞，今天傍晚6時左右裁定收押。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法