花蓮山難1天2起！山友骨折、高山症 空勤直升機接力救援

花蓮今天一連發生2起山域事故，空中勤務總隊前往救援28歲施姓男子在卓溪鄉新仙山前營地，呼吸困難、噁心及肢體無力等疑似高山症狀，直升機吊掛救援送醫。（空勤提供）

2025/08/26 18:45

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮今天一連發生2起山域事故，空中勤務總隊清早才剛前往救援參加「畢羊縱走」的孟姓山友在畢祿山跌傷骨折，中午又接獲28歲施姓男子在卓溪鄉新仙山前營地，呼吸困難、噁心及肢體無力等疑似高山症狀，直升機吊掛救援送醫。

空勤花蓮駐地勤務第一大隊第三隊指出，一行3人登新康橫斷行程，施男在海拔三千多公尺的新仙山前營地出現呼吸困難、噁心、肢體無力等疑似高山症狀，無法行走，請求救援。今天中午出動直升機，沿花東縱谷爬高定向新仙山前營地，中午12時24分抵達目標區發現傷者，完成相關救援提示後，由消防署特搜員攜帶吊環吊掛出艙，協助固定患者並吊掛上機，下午1時3分降落德興棒球場，救護車轉診就醫。

新康橫斷被列為台灣山岳界的4+1障礙路線，全程約83.5K，沿途有四座百岳向陽山、三叉山、布拉克桑山、新康山和最有名的嘉明湖，行程考驗山友的耐力與體力，新仙山為登新康山前之一山峰。

花蓮縣消防局指出，入秋後是登山熱門時段，近一週以來花蓮轄區已經發生3起山域事故，呼籲山友登高山要考量體力負擔，行經山路狹小崎嶇地區，一定要留意腳步，勿輕忽任何危險路段，稍有不慎可能摔跤或滑倒。

