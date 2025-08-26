稱嚮往台灣美好 中國父子檔駕橡皮艇偷渡被逮 父判刑8月、未成年兒不付審理

中國籍男子宋元坤與其未成年兒子於今年5月15日搭乘動力橡皮艇偷渡來台。（資料照）

2025/08/26 18:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕中國籍41歲男子宋元坤於今年5月15日帶著17歲兒子，從中國福建省平潭縣君山鎮海邊，搭乘動力橡皮艇偷渡到桃園市觀音區海邊，隔日上午向警方求助自首，因涉偷渡被逮送辦；案經桃園地檢署調查，宋男父子倆通過測謊，並非企圖刺探軍情，也非宣示主權，將宋男依入出國及移民法案件提起公訴，其子另由少年法庭審理。桃園地院審理認為，宋男偷渡行為損害我國國家安全及入出國管理正確性，惟其犯後坦承犯行，態度尚可，今（26）日審結判處8月徒刑。

宋男未成年兒子涉案部分，桃園地院少年法庭已於5月22日裁定不付審理，主要理由為少年自首到案後，由台北收容所收容中，近期將遣返出境，無保護處分必要。

檢方調查，宋男是中國雲南人，平日打工賺錢，父子倆天真以為來到台灣會有更好的出路，也能讓學習美髮的宋男兒子在台念書，2人從雲南到福建後，從中國「拼多多」購物網站下單購買1艘懸掛船外機的充氣橡皮小艇，父子倆隨後駕駛小艇跨海約68海浬偷渡來台。

5月15日傍晚5點半左右，宋男父子乘著小艇抵達桃園市觀音區觀塘液化天然氣廠旁的沙灘，上岸後吃晚餐留在海邊度過一晚後，隔日上午8點多，父子倆因為身上沒錢，自行前往大園警分局觀音分駐所自首求助，並因偷渡行為由海巡署北部分署接手偵辦。

檢方對宋男父子來台目的進行測謊，都通過測謊，並非要刺探軍情，也不是要宣示主權，因其行為已違反入出國及移民法「大陸地區人民未經許可，不得進入臺灣地區」、「未經許可入國」等規定，本月16日將宋男提起公訴，其兒子另由少年法庭審理。

