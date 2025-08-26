轎車上橋突傳焦味 命大男一下車就冒大火

重陽橋新北市端今天下午驚傳火燒車，陳姓駕駛及時下車，逃過死劫，消防員趕往滅火。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/26 18:03

〔記者吳仁捷／新北報導〕重陽橋新北市端今天下午驚傳火燒車，一名男子駕駛有「瑞典坦克」之稱的Volvo轎車上重陽橋往台北市方向行駛，他聞到燒焦味，立即下車查看，當他下車不久，整輛車就陷入火海，途經的路人連忙報案，消防趕抵時轎車雖全面燃燒，但駕駛陳姓男子卻幸運逃過一劫，直到火勢撲滅，男子仍餘悸猶存，至於起火原因，消防單位仍待進一步調查釐清。

新北市110、119今天下午4時許獲報，新北市三重區重陽橋往北市汽車道驚傳火燒車意外，警方、消防單位獲報趕抵，緊急尋找關係人及滅火，初步了解，41歲駕駛陳男行駛案發路段，聞到燒焦味，連忙靠邊停車，不久就傳出引擎竄煙起火，消防員趕抵，五分鐘內撲滅火勢，陳姓駕駛因及時逃生，躲過一劫；消防單位火勢撲滅後，發現引擎室發動機起火燃燒，起火原因，仍待進一步調查確認。

三重警分局線上警力到場，協助交通疏導管制，趕在尖峰時段排除這起事故，目前重陽橋往台北市方向交通順暢，並無回堵該路段交通順暢，沒有回堵情形。

