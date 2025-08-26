全身名牌男搭火車大聲講手機 嗆列車長「邏輯轉不過來」恐挨罰

一身名牌的呂男講手機聲量高，列車長制止時，他質疑「邏輯轉不過來、拿出法條出來」，（翻攝threads）

〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕台鐵自強號111次列車，昨天於第8車廂內，發生全身名牌的呂姓男子，因講手機聲量過大，經列車長制止仍不聽勸阻，還高聲質疑「唸法律的人，邏輯轉不過來」、「拿出法條出來」，被列車長解除運送契約，鐵路警察局台中分局員警到場後，呂男於台中車站下車，由警方依秩序維護法的「公共場所或公眾得出入之場所，酗酒滋事、謾罵喧鬧，不聽禁止者」處理，最高可處1萬元罰鍰。

鐵路警察局台中分局表示，該分局台中分駐所於昨天（25日）上午接獲通報，於台鐵111次的8號車廂內，年約55歲呂姓男旅客，與女列車長發生糾紛案，員警到場調查，是呂男持手機通話音量過大，經列車長制止仍不聽勸阻謾罵，遭列車長解除運送契約，警方到場協處，呂男雖配合警方於台中站下車，仍依社會秩序維護法第72條第1款（可處1萬元以下罰鍰）規定辦理。

乘客將上述爭執錄影並上傳threads，呂男當時在8號車廂內講電話音量過大，列車長出面制止，他卻嗆聲「自己念法律的人最重視邏輯」，要列車長不要講邏輯，直接拿法條出來。

呂男此時又說自己不清楚法條，要對方說清楚，遭列車長吐槽「不是很懂法律嗎」，結果呂男再度回嗆「我不是很懂那些囉哩囉嗦的法律」，並對列車長叫囂，「你是車長、你最大，所以鐵路法比較懂」，最後還不忘撂英文，鐵了心要找列車長麻煩。

錄影貼文的乘客則撰文說，「（呂男）講電話太大聲被投訴惱羞，前面列車長還沒來，跟全車廂吼，自己唸法律沒在怕，後面又說（自己）不是那麼懂法律，真的是辛苦列車長」。

鐵路警察局台中分局則呼籲，民眾搭乘公共交通工具應遵守秩序，遇有糾紛應理性溝通解決問題或通報警方到場協助，以免觸法。

