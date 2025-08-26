為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    彰化秀水行車糾紛 2男當街全武行鬧進派出所

    小貨車司機與休旅車駕駛發生肢體衝突。（圖由民眾提供）

    小貨車司機與休旅車駕駛發生肢體衝突。（圖由民眾提供）

    2025/08/26 16:59

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣秀水鄉昨晚（25日）發生1起行車糾紛，1輛小貨車與1輛休旅車因行車問題停放路邊，羅姓與梁姓駕駛下車理論，梁男突遭羅男持筍子刀劃傷，羅男旋即上車開車離去，過程中梁男緊抓小貨車試圖攔車，但仍被羅男開車離去，警方據報循線將羅男通知到案，羅男反控是對方恐嚇「要開槍」才拿刀自衛，由於雙方都堅持提告，警方將全案依妨害自由、恐嚇、傷害告訴依法偵辦。

    鹿港警分局秀水分駐所指出，這起行車糾紛發生在昨晚7點多，小貨車與休旅車在秀水鄉彰水路2段上發生行車糾紛，駕駛休旅車的梁男開車將駕駛小貨車的羅男攔下，羅男稱為自保將放置車上工作用的筍子刀握於手上，雙方拉扯中不慎將梁男劃傷，由消防隊送鹿港基督教醫院救治。

    羅男今天受訪表示，當時後方有人按喇叭，他把小貨車停路邊後，卻被對方上前按壓頭部，還嗆聲要叫兄弟來處理他，且說要去車上拿槍，他還被對方揍了2拳，由於對方人高馬大，他才會去拿筍子刀自衛，不慎把對方劃傷後，他上車要開車離去，對方又拉方向盤不讓他開走，他嚇壞了因此猛踩油門離開。

    至於誰是誰非，警方已依雙方偵訊內容隨案移送法辦，由地檢署釐清案情。

    小貨車司機開車離開，休旅車駕駛緊抓車門。（圖由民眾提供）

    小貨車司機開車離開，休旅車駕駛緊抓車門。（圖由民眾提供）

