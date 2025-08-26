「無限手把」破解晶片、回充探頭 非法醫美集團4兄弟涉侵權10億遭羈押

上溢國際公司涉嫌透過俗稱「無限手把」的破解裝置，竄改晶片與電路設計，使電波探頭可無限回充重複使用。（記者鄭景議攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕上溢國際公司涉嫌未取得醫療器材許可，自2023年起自中國等地非法輸入醫美儀器與探頭，並透過破解手法製成「無限手把」及可重複使用的「回充探頭」，再販售給全台各地醫美診所牟利，已流入至少20家診所使用。台北地檢署於7至8月間指揮刑事局等單位展開6波搜索行動，逮捕上溢國際公司負責人黃國祥等12人，查扣非法醫美儀器15台、2767顆探頭及65箱改裝零組件，涉案市值高達新台幣10億元。

本案起因於財政部關務署基隆關日前抽檢，發現一批未經許可輸入的醫美探頭，隨即移送台北地檢署偵辦。檢察官指揮刑事局追查，發現上溢國際未具醫療器材許可，卻持續自中國輸入鳳凰電波等探頭，再進行改機破解後販售，以5萬代價購買的探頭，通常得以8萬賣給顧客，該集團卻能一頭多用重複販售。

檢警調查指出，原廠設計的美國音波及鳳凰電波探頭皆有限定使用次數，但該集團卻透過俗稱「無限手把」的破解裝置，竄改晶片與電路設計，使探頭可無限回充重複使用。該集團除了自己尋找顧客，還會向診所回收探頭，這些探頭在效果逐漸衰退後，仍被以新品價格販售，恐導致療程效果下降，甚至增加感染與併發症風險，對民眾健康構成威脅。

進一步追查發現，上溢國際名義上登記負責人為黃國祥，但實際上由黃國忠、黃國祥、黃千萬、黃培軒4兄弟共同經營。黃國忠、黃國祥與黃千萬三人具醫美工程背景，負責器材破解與進口作業，畢業於經濟系的黃培軒，專責與醫美診所接洽，形成家族式分工經營模式。

警方依涉嫌違反《醫療器材管理法》、《醫師法》、《刑法詐欺罪》、《著作權法》及《商標法》等罪，將上溢國際等12人移送法辦。4兄弟中黃千萬已先行認罪，其餘3人否認犯行，經法院裁定羈押禁見。

