    首頁　>　社會

    感謝捐款給協會做公益 應曉薇：對沈慶京沒什麼好迴避的

    京華城案開庭，台北地院26日提訊被告台北市議員應曉薇。（記者塗建榮攝）

    2025/08/26 16:36

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城等弊案，今提訊台北市議員應曉薇，上午詰問應曉薇的助理陳佳敏作證，應曉薇於詰問結束後說，她未主導指揮華夏關懷等5個協會，協會的錢是協會的，她的錢是她的錢，威京集團主席沈慶京捐錢給協會做公益，她至今仍心懷感激，她對於沈慶京沒什麼好迴避的。

    應曉薇說，華夏關懷等5個協會的理事長都是王尊侃，她並未主導、指揮5協會，她是在疫情期間聽到社會局說，有些協會因疫情以致該開的會議都沒開，她才提醒好友王尊侃要記得開會。

    應曉薇說，她今天開庭「感覺很溫暖」，再次感謝威京集團主席沈慶京的捐款，外界質疑她沒有迴避與沈慶京的關係，她認為大家都是在做愛心，沒什麼好迴避的，她並不覺得羞愧，有人捐款給協會是好事，檢方卻把沈慶京捐給協會的善心捐款，當做行賄她的賄款，是有所誤解。

    應曉薇說，「小敏」陳佳敏和她有25年交情，家裡也有狀況，仍勉為其難幫助她，讓她覺得很溫暖，「我現在一本存摺都沒有，我把自己交給小敏」，協會的錢是協會的，她的錢是她的錢，「我的心是自己的，人在做、天在看」。

