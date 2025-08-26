救護車被撞進「醫院」！ 病患沒事、隨車警受傷

救護車遭撞進建設中的義大醫院圍欄。（屏東縣消防局提供）

2025/08/26 16:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣竹田鄉今天上午發生一起離譜車禍，一輛救護車行經台1線與信義路口時，與一部小貨車發生碰撞，當場遭撞進旁邊仍在建設中的義大醫院圍欄，不過，車上病患沒事，倒是隨車員警及替代役受傷，過程也被後方戒護警車全都錄。

屏東消防局屏東分隊的救護車今天上午約10時左右，載送精神科患者前往迦樂醫院時，於麟洛國中前與廂型車發生車禍，由於是救護車被撞，不僅引來用路人搖下車窗查看，消防局獲報也派遣麟洛分隊及屏二分隊救護車前往支援。

由於該名病患除了隨車員警外，後方還有屏東分局的戒護警車跟隨，但因為屬潮州分局轄區，屏東分局員警只能趕緊上前查看，並救援車上的現場各1名員警及替代役人員，發現隨車員警臉撕裂傷，替代役頭部皆受有擦挫傷。

警方到場處理後對雙方駕駛進行酒測，兩人酒測值均為0，員警及替代役幸均無生命危險，原救護車上的精神科患者並未受傷，病患則由屏二分隊救護車後送。

警方呼籲，肇事原因警方將持續調查釐清，警方呼籲車輛行經路口應停讓救護車輛先行，以策安全。強調依據《道路交通管理處罰條例》第45條3項若因不避讓致人死傷，罰鍰將提高至新臺幣6000元以上90000元以下，並吊銷駕照。

救護車遭撞進建設中的義大醫院圍欄。（屏東縣消防局提供）

