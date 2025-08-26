工寮喋血！魚販因口角持殺魚刀猛刺友人後腰 釀出血休克險喪命

桃園市邱姓魚販因細故持殺魚刀猛刺邱姓友人後腰險喪命，落網送辦，桃園地檢署依殺人未遂罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

2025/08/26 16:31

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市63歲邱姓男子今年1月5日在蘆竹區一處工寮與羅姓、吳姓友人飲酒聊天，邱男卻因細故與羅男發生口角後互毆，經吳男勸架拉開雙方後，邱男卻餘恨未消，回到住處拿取1把殺魚刀返回工寮，涉嫌從身後對羅男偷襲猛刺腰部一刀，羅男被刺後逃出工寮，邱仍持刀追殺，幸在場人員勸阻；羅男因腹壁開放性傷口合併動脈出血、出血性休克，經送醫急救撿回一命，警方獲報到場逮捕邱男、起獲犯案殺魚刀等證物，訊後送辦；桃園地檢署今（26）日偵結將邱男依殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，涉案邱男為攤商魚販，與羅姓男子為朋友關係，平日並無恩怨。邱男於今年1月5日下午飲酒後前往蘆竹區富國路一處工寮，與羅男、吳姓友人持續飲酒聊天，過程中邱男與羅男因細故發生口角，雙方進而互相揮拳互毆，經在場吳男2人勸架拉開。

請繼續往下閱讀...

然而邱男對此餘恨未消，返家後拿出1把殺魚刀折返工寮，從羅男身後持魚刀對其左下腰猛刺1刀，羅男遇刺逃出工寮，邱男仍持刀追趕，幸在場人員勸阻並報警，蘆竹警分局員警到場將邱男逮捕，起出被丟棄在路邊菜園內的兇刀；而羅男因腹壁被殺魚刀猛刺造成開放性傷口合併動脈出血、出血性休克，當下倒臥血泊，經救護人員到場送醫緊急手術才救回生命。

邱男落網被依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢察官調查時，他坦承持刀刺殺羅男事實，但否認有殺人犯意，辯稱「可能酒喝太多，當時腦袋一片空白，記不得發生何事，直到聽到救護車聲音才想起來」，直說當時只是拿刀輕刺，沒有要殺害邱男的意思。但檢方認為，邱男明知人體軀幹內有重要器官，若遭刺穿傷害有致命危險，卻仍持刀猛刺邱男後腰而穿刺腹腔壁及動脈，邱男因而出血性休克，經送醫緊急開刀使幸免於難，顯有殺人未遂事實行為，綜雙方事後和解，因殺人未遂罪屬公訴罪，仍偵結起訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法