「警界媽寶」轉戰公所年請假百日成新聞主角 怒告主管求償敗訴

太平區公所葉姓課員不滿媒體報導他請假太多，還用「警界媽寶」形容他，控告長官求償30萬元，台中地院判決駁回確定。（資料照）

2025/08/26 16:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市葉姓男子2013年擔任新北市警局警員期間，因無法如期製作分局512張警員識別證，竟找父母到警局幫他趕製，鬧上媒體而被稱為「警界媽寶」，葉男後來辭職，2020年高考通過分發到台中太平區公所，2022年返家車禍受傷後，1年請假超過100多天，半年多就自行叫救護車就醫12次，他2023年又以梅姓主任向記者洩露個資，導致媒體負面報導「警界媽寶復出公所」，向梅姓主任求償30萬元，台中地院判決駁回確定。

據了解，年約40歲的葉姓男子，2012年警察特考班結業後分發到新北市警局，2013年葉男負責製作500多名警員的「警察識別服務證」，卻接連2次被退件，後來由爸媽到警局協助製作，經媒體報導後，葉男被稱為「警界媽寶」，葉男後來自行辭職，2020年高考通過分發到台中市政府太平區公所擔任課員。

請繼續往下閱讀...

葉男2022年清明假期自行到公所加班，返家時發生車禍，之後以腳痛等理由請公傷假，甚至自行叫12次救護車到醫院，1年多來請假達100多天，之後又於盤點財產時，以主任明知他有傷，還叫他盤點，害他受傷等理由向公所申請國賠，被公所駁回。

葉男2023年向台中地院提起民事訴訟，控告該公所秘書室梅姓主任，他強調車禍受傷後依法請假，梅姓主任於2023年6月，就記者詢問葉男所受傷病、請假紀錄、考績時，竟向記者證實葉男的個人資料，媒體記者遂加以負面報導，包括「警界媽寶復出公所」，造成他的人格受貶損，梅姓主任應賠償他30萬元。

台中地院認為，梅姓主任當時是回覆記者，沒有洩漏應保密資料給媒體，且葉男是課員，是否具備適任公務員資格？是社會大眾深切關心，不是只有單純個人私生活領域問題，至於葉男主張侵害名譽權等權益，梅姓主任既然沒有把資料洩漏給媒體，就無侵權行為，梅姓主任告訴記者「葉男提出國賠案，區公所已組成國賠小組審查，但因葉男未提出證據遭駁回」等語，這也是可受公評之事，駁回葉男之訴，全案確定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法