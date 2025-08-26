不動產投資陷阱！詐團騙15人狠撈7400萬 新北檢求重刑

新北地檢署。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北地檢署偵破一起不動產抵押投資詐欺集團，集團以假投資話術誘騙民眾投入資金，再透過房屋及車輛設定抵押或貸款，非法侵吞財物，詐騙多達15名受害者，詐取金額高達7405萬餘元。檢方今（26）日偵結，並依法起訴詐團3名重要幹部徐、曹、謝三人，同時建請法院從重判刑。

新北檢打擊民生犯罪專組邱綉棋檢察官，指揮新北市新莊分局偵辦，於今年5月12日、7月21日及8月11日，先後在汐止、北投及內湖等地執行搜索，扣得手機5支及被害人簽署的貸款委任契約書等相關證物；經偵查，認定徐、曹、謝等人涉嫌組織犯罪、詐欺及洗錢罪嫌。

檢警調查，該集團由話務機房成員（俗稱「鍵盤手」）先與15名受害者接觸，以假投資誘騙資金，待受害人資金耗盡後，再轉介至集團成立的資產貸款公司，由犯嫌以受害者提供的房屋或車輛設定抵押或申請信用貸款，收取高額貸款服務費。隨後，再以虛偽公司或投資軟體誘導持續付款，使受害者財產盡失，詐騙總金額達7405萬3062元。

檢方認為，徐、曹等人詐欺手法嚴重，導致受害者遭受鉅額損失、經濟困頓且身心受創，且迄今未與受害者和解，建請法院對徐量處各次犯行有期徒刑2年至4年，並從重執行。

至於曹姓被告，檢方量處1年10月至3年10月有期徒刑，另謝姓被告視其供述及犯罪所得返還狀況，量處1年4月至3年2月不等刑期，並酌定適當之應執行刑。

