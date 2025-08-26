為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    麥擱來啊！宜蘭牛肉湯店3度遭竊 賊「獨愛米酒」被逮了

    朱嫌三度偷竊牛肉湯店米酒，業者崩潰吶喊「阿北麥擱來啊！」（饗喫溫體牛肉湯提供）

    朱嫌三度偷竊牛肉湯店米酒，業者崩潰吶喊「阿北麥擱來啊！」（饗喫溫體牛肉湯提供）

    2025/08/26 16:24

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市Google評論擁有4.6顆星的知名溫體牛肉湯，已接連2次被闖空門，遭竊物品竟然不是高檔牛肉，而是「米酒」！近日老闆又在脆Threads平台發文透露「第3度遭竊」，崩潰吶喊「阿北麥擱來啊！」警方掌握犯嫌均是同一人，今天下午逮捕歸案，全案依竊盜罪偵辦。

    位於宜蘭市新興路的溫體牛肉湯，料多實在湯頭好，深獲饕客喜愛，不過上月24日清晨被人闖入，直接拿走2瓶料理米酒，未料事隔1週深夜又遭竊，被同1人各偷走2瓶米酒，方姓老闆無奈報案，透露不偷牛肉只偷酒，懷疑是附近酒醉民眾找酒喝。

    警方獲報循線逮人，找到偷竊的朱姓犯嫌，並依竊盜罪函送宜蘭地檢署。未料老闆再度發文，表示本月24日竟然又被朱嫌闖入，同樣拿走2瓶米酒，讓他崩潰吶喊「阿北麥擱來啊！」感到好氣又好笑，納悶為何獨愛他們家的料理米酒？吸引大批網友留言。

    方姓老闆說，原本想說在自己店內，東西想放哪就放哪，卻接連被犯嫌鎖定，還遭闖3次，這下真的要將米酒收進櫃子裡，杜絕偷酒賊再光顧，一瓶料理米酒不到30元，真的想不透為什麼只偷米酒。

    警方表示，經調閱監視器影像比對，鎖定特定對象後，今天下午已追緝到案，依竊盜罪送辦，呼籲宵小勿因一時貪念以身試法，同時提醒民眾妥善保管自身財物，做好防竊措施，避免遭有機可趁。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    朱嫌上月24日第一次偷竊牛肉湯店米酒。（饗喫溫體牛肉湯提供）

    朱嫌上月24日第一次偷竊牛肉湯店米酒。（饗喫溫體牛肉湯提供）

    朱嫌本月1日二度偷竊米酒。（饗喫溫體牛肉湯提供）

    朱嫌本月1日二度偷竊米酒。（饗喫溫體牛肉湯提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播