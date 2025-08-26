麥擱來啊！宜蘭牛肉湯店3度遭竊 賊「獨愛米酒」被逮了

朱嫌三度偷竊牛肉湯店米酒，業者崩潰吶喊「阿北麥擱來啊！」（饗喫溫體牛肉湯提供）

2025/08/26 16:24

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市Google評論擁有4.6顆星的知名溫體牛肉湯，已接連2次被闖空門，遭竊物品竟然不是高檔牛肉，而是「米酒」！近日老闆又在脆Threads平台發文透露「第3度遭竊」，崩潰吶喊「阿北麥擱來啊！」警方掌握犯嫌均是同一人，今天下午逮捕歸案，全案依竊盜罪偵辦。

位於宜蘭市新興路的溫體牛肉湯，料多實在湯頭好，深獲饕客喜愛，不過上月24日清晨被人闖入，直接拿走2瓶料理米酒，未料事隔1週深夜又遭竊，被同1人各偷走2瓶米酒，方姓老闆無奈報案，透露不偷牛肉只偷酒，懷疑是附近酒醉民眾找酒喝。

請繼續往下閱讀...

警方獲報循線逮人，找到偷竊的朱姓犯嫌，並依竊盜罪函送宜蘭地檢署。未料老闆再度發文，表示本月24日竟然又被朱嫌闖入，同樣拿走2瓶米酒，讓他崩潰吶喊「阿北麥擱來啊！」感到好氣又好笑，納悶為何獨愛他們家的料理米酒？吸引大批網友留言。

方姓老闆說，原本想說在自己店內，東西想放哪就放哪，卻接連被犯嫌鎖定，還遭闖3次，這下真的要將米酒收進櫃子裡，杜絕偷酒賊再光顧，一瓶料理米酒不到30元，真的想不透為什麼只偷米酒。

警方表示，經調閱監視器影像比對，鎖定特定對象後，今天下午已追緝到案，依竊盜罪送辦，呼籲宵小勿因一時貪念以身試法，同時提醒民眾妥善保管自身財物，做好防竊措施，避免遭有機可趁。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

朱嫌上月24日第一次偷竊牛肉湯店米酒。（饗喫溫體牛肉湯提供）

朱嫌本月1日二度偷竊米酒。（饗喫溫體牛肉湯提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法