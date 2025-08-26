為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    球星林秉聖疑受害！文大男舍浴室驚傳針孔偷拍 士檢分案偵辦

    文化大學今天驚傳男生宿舍「大倫館」浴室遭針孔偷拍，並流出多位體保生與球員裸身洗浴影像，蔡尚樺（右）誹聞男友、職籃球星林秉聖（左）就學時疑也淪為被偷拍的主角。（組合照，翻攝自IG）

    2025/08/26 15:47

    〔記者張文川／台北報導〕文化大學今天驚傳男生宿舍「大倫館」浴室遭針孔偷拍，並流出多位體保生與球員裸身洗浴影像，職籃球星林秉聖、周承睿就學時疑也淪為被偷拍的主角，校方已請士林警分局偵查隊協助；對此，轄區士林地檢署表示已剪報分案調查。

    士檢表示，有報導指出林秉聖等籃球、棒球、跆拳道體保生，於就讀文化大學時期，在宿舍浴室被偷拍全裸影像，並流傳於網路通訊軟體中，檢方已剪報分案調查。

    今日有媒體報導指出，文大校內男生宿舍傳出偷拍事件，浴室被人惡意安裝針孔攝影機偷拍男學生的洗浴影像，多位體保生及球員洗澡全裸影像、照片皆遭外流，其中還赫見前主播蔡尚樺的緋聞男友林秉聖，以及昨天才被新北中信特攻籃球隊宣布合約到期不續約的球員周承睿。

    報導指出，多位體育保送生在就讀文大時在宿舍淋浴，成了偷拍受害者，引發教育界、運動界關注，據稱目前約有50張自2016年到2021年間偷拍流出的文大男宿舍浴室針孔照，大都是學生淋浴時的錄影或截圖，在Telegram等社群間流傳。

