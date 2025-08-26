中配捲走公公遺產、黃金共600萬落跑 只留9000元給老公

中配捲走公公遺產黃金六百萬落跑，只留九千元給老公！（情境照）

2025/08/26 16:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕十年的婚姻，到頭來人財兩失只剩下9000元！新竹陳姓男子與中國張女結婚十年，張女某次回去探親，竟要脅不給100萬元台幣就不回來，公公過世後不久，張女竟將所有遺產包括黃金、現金與夫妻存款全部捲走回中國，總數超過6百萬元，竟只留9千元給老公，陳男憤而提告休妻，新竹地院判准。

2013年結婚的陳男說，夫妻婚後無子嗣，家中開銷皆由他工作薪資或是夫家資助，並全數交由張女統一管理。張女曾於返鄉探親時向他要求贈與新台幣100萬元，否則其不願返台，陳父聽聞後也答應媳婦請求而拿出100萬元，張女才回台同住。

陳父過世後，其遺產黃金及現金都交由張女管理。不料張女2022年11月一聲不響地將所有行囊、夫妻共同生活所使用的存款，以及結婚金飾等物品打包離台，僅留下9000元給陳男。

張女抵達中國後，便不再理會他的訊息，獨留傷心欲絕的陳男一人在台。陳男認為妻子惡意遺棄狀態持續中，憤而提告休妻。

陳男妹妹作證說，大嫂落跑給哥哥很大的打擊，情緒及精神上都差很多，現在吃也吃不下，生活也過得迷迷糊糊的，很難想像大嫂竟然這麼絕情，沒說一聲就這樣走了。

法官問張女總共拿走多少錢，陳女說父親留下的金飾那些將近台幣300多萬元、還有夫妻結婚時的金飾、現金至少也有300萬元，合計600萬元。

法官認為，張女對於婚姻破綻事由發生應具有可歸責性，彼此間既已無夫妻之實，且無回復夫妻感情之可能，因此判准離婚。

