    首頁　>　社會

    桃園車行策畫青少年高鐵高架橋下飆車 涉案5人慘了

    警方現場查獲未懸掛車牌改裝機車，事後追出是車行聚集青少年飆車競速。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/08/26 16:01

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市蘆竹區高鐵高架段下方的南青路，近年來經常聚集青少年飆車，蘆竹警分局今年4月間發現有飆仔封路飆速競速行為，警方啟動交通快打警力攔查到1輛無牌改裝機車，其餘人車見狀鳥獸散；警方事後追出該場競速為一家車行策畫，先後逮捕5名涉案成員送辦，桃園地檢署今（26）日依公共危險罪嫌起訴並建請法官從重量刑。

    檢警調查，今年4月5日清晨有民眾報案，指稱蘆竹區南青路有多輛噪音車聚集妨害安寧，警方啟動交通快打警力取締，現場查獲1輛重機車未懸掛車牌並有改裝排氣管等，當場對18歲李姓騎士開罰並將車輛移置保管場，現場其餘人車見警方取締四散逃逸。

    警方針對這場噪音車競速調閱監視器追查，發現有車行的前導車於競速前到場勘驗，再由1輛小貨車將至少8輛改裝車運抵現場後展開競速，警方根據監視器影像以車追人，通知相關人員到案，查出林姓、羅姓、李姓及莊姓男子以LINE群組召集成員，相約於南青路聚集，且未避免遭取締，由車行廖姓男子駕駛小貨車載運未懸掛車牌的改裝重型機車到場競速。

    4月5日凌晨5時50分眾人集結完畢後，隨即以改裝重型機車進行競速，過程中還逆向佔用快慢車道競速，完全不顧超速、競駛、逆向等危險駕駛行為，引來許多民眾在道路兩旁圍觀；檢方偵辦認為，林、羅、李、莊等人聚集飆速除製造噪音，更易造成車輛失控，危及無辜民眾生命、身體及財產安全，嚴重影響用路安全及居住安寧，行為涉犯刑法妨害公眾往來安全罪；廖男則涉犯刑法幫助妨害公眾往來安全罪嫌，均依法提起公訴，並建請法官從重量刑，以遏止群聚競速歪風。

    桃園市蘆竹區高鐵高架橋下南青路聚集大批青少年飆車競速，警方現場查獲未懸掛車牌改裝機車。（記者余瑞仁翻攝）

